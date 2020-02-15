Bugün Star TV yayın akışı... Star TV'de 15 Şubat Cumartesi günü ne var?
15 Şubat Cumartesi günü Star TV'de neler var? Star TV yayın akışı...
MEDYA 15.02.2020, 12:59
07:00 Benim Tatlı Yalanım(Tekrar)
07:45 Hayalimdeki Gelinlik(Tekrar)
10:00 Burcu ile Hafta Sonu(Yeni Bölüm)
12:00 Tülin Şahin ile Moda(Yeni Bölüm)
13:00 Jet Sosyete(Tekrar)
15:45 Güvercin(Tekrar)
18:45 Star Haber
20:00 Görevimiz Tehlike 5(Yabancı Sinema)
22:45 Görevimiz Tehlike 5(Yabancı Sinema)(Tekrar)
01:30 Deccal 2(Korku-Yerli Sinema)
04:00 Deccal 2(Korku-Yerli Sinema)(Tekrar)
05:00 Güzel Köylü(Tekrar)
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