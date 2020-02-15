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Bugün Star TV yayın akışı... Star TV'de 15 Şubat Cumartesi günü ne var?

15 Şubat Cumartesi günü Star TV'de neler var? Star TV yayın akışı...

MEDYA 15.02.2020, 12:59
Bugün Star TV yayın akışı... Star TV'de 15 Şubat Cumartesi günü ne var?

07:00 Benim Tatlı Yalanım(Tekrar)

07:45 Hayalimdeki Gelinlik(Tekrar)

10:00 Burcu ile Hafta Sonu(Yeni Bölüm)

12:00 Tülin Şahin ile Moda(Yeni Bölüm)

13:00 Jet Sosyete(Tekrar)

15:45 Güvercin(Tekrar)

18:45 Star Haber

20:00 Görevimiz Tehlike 5(Yabancı Sinema)

22:45 Görevimiz Tehlike 5(Yabancı Sinema)(Tekrar)

01:30 Deccal 2(Korku-Yerli Sinema)

04:00 Deccal 2(Korku-Yerli Sinema)(Tekrar)

05:00 Güzel Köylü(Tekrar)

ulusal.com.tr

#star #star yayın akışı #15 Şubat Cumartesi #starda ne var
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