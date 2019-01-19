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Buket Aydın, Kanal D Haber Başkanı olarak atandı

Yaklaşık 8 aydır Kanal D Ana Haber'in sunuculuğunu üstlenen Buket Aydın, Kanal D Haber Başkanı olarak atandı.

Buket Aydın, Kanal D Haber Başkanı olarak atandı

Aydın'ın atama kararı az önce İnsan Kaynakları Birimi tarafından çalışanlara duyuruldu.

İşte, o duyuru:
"Mayıs 2018 tarihinden bu yana Kanal D Haber Spikeri olarak görevini sürdürmekte olan Sn. Buket Aydın Baykal, Kanal D Haber Başkanı olarak terfien atanmıştır.
 
İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunu olan Sn. Baykal, Kanal D Haber Merkezi’ne başlamadan önce, Kanal Türk, TRT Türk ve NTV Haber Merkezlerinde Sunucu olarak görev yapmıştır.  
 
Bugün itibariyle geçerli olan atamanın tüm grubumuza hayırlı olmasını diler, Sn. Buket Aydın Baykal’a yeni görevinde başarılarının devamını dileriz.
 

Saygılarımızla.
İnsan Kaynakları"

Etiketler; #buket aydın #kanal d
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