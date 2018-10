Yeni sezona hızlı bir başlangıç yapan Çukur dizisiyle ilgili sürpriz iddialar üst üste geliyor. Burak Çelik'in dizinin kadroya katıldığı iddia edildi

Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur'un geçtiğimiz sezon finalinde hakkında tüyolar verilen ve izleyicinin zihninde karışıklığa neden olan 'Akın Koçovalı' karakteri için son olarak Söz dizisinde oynayan genç oyuncu Burak Çelik'in adının geçtiği öğrenildi.



Resmi açıklama henüz gelmedi

Burak Çelik'in dizinin kadroya katıldığına dair Ay Yapım ve Show TV'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



Burak Çelik kimdir?

21 Temmuz 1992 yılında İstanbul Eyüp’de dünyaya gelen Burak Çelik, lise öğrenimini tamamladıktan sonra üniversiteye hazırlanmaya başlar. Aynı zamanda da babasına ait otopark’ta çalışıyorken, ünlü menajer Ataberk Oral ile tanışır.



Ataberk Oral’ın desteği ile 2013 yılında Best Model Of Turkey yarışmasına katılarak birinci olur. Burak Çelik’in bu yarışmada elde ettiği başarı yapımcıların dikkatlerini çeker. Modellik yapan başarılı oyuncu Hakan Akkaya’nın bir defilesinde baş manken olarak sahneye çıktı. Sanatçı Hande Yener’in ”Hasta” adlı klibinde rol alır. Ayrıca Hande Yener’in Kraliçe adlı albüm kapağında da boy gösterir.



İlk oyunculuk deneyimini Fox TV ekranlarında yayınlanan Karagül dizisi ile edinmiştir. Daha sonra Fox TV'nin sevilen yaz dizisi Hayat Sevince Güzel dizisinde başrol oynamıştır. Dizide Algı Eke, Öykü Çelik, Ekin Mert Daymaz ile birlikte rol almış ve "Barış" rolünü oynamıştır.



Genç oyuncu Burak Çelik, Star TV'nin severek izlenen dizisi Söz'de Selim karakterini canlandırdı.