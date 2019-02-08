Türkiye Gazetesi'nde röportajlar yapan ünlü ralli pilotu Burcu Çetinkaya, gazetesinden ayrıldı.

Yaklaşık altı yıldır Türkiye Gazetesi'nde röportajlar yapan ünlü ralli pilotu Burcu Çetinkaya, gazetesinden ayrıldı.



Burcu Çetinkaya gazeteyle yollarının ayrıldığını kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Çetinlkaya mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Gazetesi’nin talebi üzerine yollarımızı nazikçe ayırdık. Geçen 5.5 sene ve değerli dostluklar ve deneyimler için kocaman teşekkürler. @turkiyegazetesi/ Yola çıktığımızdaki reklam filmiyle veda edelim madem ;) anı olsun ...."







Burcu Çetinkaya kimdir?

19 Mart 1981 İstanbul doğumludur. Babası İlhan Çetinkaya, otomotiv ve taşımacılık sektörlerinde üst düzey yönetici.

Özel Bebek Yeni Yıldız ilkokulunu bitirdikten (1992) sonra girdiği Robert College de önce orta (1996) ardından da lise eğitimini (1999) tamamladı. Koç Üniversitesi’nin Ekonomi bölümünden 2005 yılında mezun olduktan sonra senaristlik ve satış-pazarlama konularında iş hayatına atıldı.

İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Kürtçe ve Arapça biliyor, bekar. Koyu bir Bursaspor taraftarı olarak bilenen Çetinkaya çoğu deplasman maçlarına gitmektedir.

Caddebostan Spor Kulübü’nün üyesi ve otomobil sporları dışında iyi bir snowboard’cu. Satranç ve sinema ise spor dışı hobileridir. Çetinkaya 2015 yılında Mehmet Fatih Bucak ile evlendi.



Kariyeri

Otomobil sporları kariyeri, 2005 sezonunda Hitit Rallisi ile başladı. Fiat Palio ile katıldığı bu ilk yarışında bayanlarda 3’ncü oldu. Aynı yıl Fiat Rallisi’nde yine bayanlar kupasında 3’ncülüğünü yineledi.

Kocaeli Rallisi’nde Bayanlar 2’ncisi; Beykoz Rallikrosu’nda sınıf 2’de 5’nci oldu. 2005 Castrol İstanbul Ralli Şampiyonası’nın üç yarışına da katıldı ve Palio’su ile hepsinde finişe gelme başarısı gösterdi.

Genel klasmanlarında 25, 21 ve 15’nci sıralarda tamamladığı her üç rallide de Bayanlar Kupası’nı rakiplerine kaptırmadı. Sonuçta; 2005 Castrol İstanbul Ralli Şampiyonası Bayanlar 1’nciliğini kazandı. Castrol Fiesta Rally Cup’ta ilk 10’a seçilen tek bayan pilot olarak, 2006 sezonu rallilerinde 9 erkek rakibi ile sıkı bir rekabete girecek. Kariyerinin İlk ralli otomobili olan Palio’dan sonra Fiesta ST ile start alacak ama gönlünde Fiat Punto Süper 2000 ile yarışmak yatıyor.



Katıldığı Yarışlar

1 Arkas Otomotiv Türkiye Ralli Şampiyonası 2008 Ford Otosan 26. Kocaeli Rallisi - Pilot

2 Arkas Otomotiv Türkiye Ralli Şampiyonası 2008 33. Yeşil Bursa Rallisi - Pilot

3 Arkas Otomotiv Türkiye Ralli Şampiyonası 2008 35. Hitit Rallisi - Pilot

4 Arkas Otomotiv Türkiye Ralli Şampiyonası 2008 29. İSOK İstanbul Rallisi - Pilot

5 Arkas Otomotiv Türkiye Ralli Şampiyonası 2008 Ege Rallisi 2008 - Pilot

6 Arkas Otomotiv Türkiye Ralli Şampiyonası 2008 Istanbul Rally 2008 - Pilot

7 Arkas Otomotiv Türkiye Ralli Şampiyonası 2007 32. Yeşil Bursa Rallisi - Pilot

8 Arkas Otomotiv Türkiye Ralli Şampiyonası 2007 Ford Otosan 25. Kocaeli Rallisi - Pilot

9 Isparta Mahalli Ralli Şampiyonası 2007 1. Isparta Mahalli Rallisi - Co-Pilot

10 Arkas Otomotiv Türkiye Ralli Şampiyonası 2007 34. Hitit Rallisi - Pilot

11 Arkas Otomotiv Türkiye Ralli Şampiyonası 2007 İstanbul Rallisi - Pilot

12 Arkas Otomotiv Türkiye Ralli Şampiyonası 2007 36. Fiat Rallisi - Pilot

13 Arkas Otomotiv Türkiye Ralli Şampiyonası 2007 İpragaz Rallisi - Pilot

14 Castrol İstanbul Ralli Şampiyonası 2006 3. Castrol İstanbul Rallisi - Pilot

15 Castrol İstanbul Ralli Şampiyonası 2006 2. Castrol Ralli Sprint - Pilot

16 Castrol İstanbul Ralli Şampiyonası 2006 1. Castrol Ralli Sprint - Pilot

17 Türkiye Ralli Şampiyonası 2006 31. Yeşil Bursa Rallisi - Pilot

18 Türkiye Ralli Şampiyonası 2006 33. Hitit Rallisi - Pilot

19 Türkiye Ralli Şampiyonası 2006 İstanbul Rallisi - Pilot

20 Türkiye Ralli Şampiyonası 2006 35. Fiat Rallisi - Pilot

21 Türkiye Ralli Şampiyonası 2006 Ford Otosan 24. Kocaeli Rallisi - Pilot

22 Türkiye Ralli Şampiyonası 2006 İpragaz Ege Rallisi - Pilot

23 Castrol İstanbul Ralli Şampiyonası 2005 3. Castrol İstanbul Rallisi - Pilot

24 Castrol İstanbul Ralli Şampiyonası 2005 2. Castrol İstanbul Rallisi - Pilot

25 Castrol İstanbul Ralli Şampiyonası 2005 1. Castrol İstanbul Rallisi - Pilot

26 Türkiye Ralli Şampiyonası 2005 Ford Otosan 23. Kocaeli Rallisi - Pilot

27 Türkiye Ralli Şampiyonası 2005 34. Fiat Rallisi - Pilot

28 Türkiye Ralli Şampiyonası 2005 32. Hitit Rallisi – Pilot



Başarıları

İstanbul Bayanlar Ralli Şampiyonası Şampiyonluğu

2005

Castrol Fiesta Rallye Cup Türkiye Bayanlar Ralli Şampiyonluğu

2006 Cup Pilotu

Türkiye Tırmanma Şampiyonası Kategori İkinciliği

2006 Cup Pilotu

Castrol Fiesta Rallye Cup Türkiye Bayanlar Ralli Şampiyonluğu

2007 Cup Pilotu

Castrol Fiesta Rallye Cup Türkiye Ralli Sınıf 3 Birincisi

2008 Cup Pilotu

Fiesta Sporting Trophy International İkinciliği

2008 Cup Pilotu