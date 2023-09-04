Burcu Esmersoy'un eşi Nazım Akmandil kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

NAZIM AKMANDİL KİMDİR?

30 yaşında olan Nazım Akmandil, yazılımcı olarak biliniyor. Akmandil, cep telefonlarındaki oyunların yazılımları ile ilgili çalışmalar yürütüyor.

Arkadaşları ile birlikte kurduğu Good Job Games'in sahiplerinden biri olan Akmandil'in sahibi olduğu şirketin mobil oyun uygulamalarının önde gelen firmalarından biri olduğu belirtiliyor.

BURCU ESMERSOY KİMDİR?

Burcu Esmersoy, Beşiktaş Lisesi ve ardından İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nden mezun oldu. New York Üniversitesi'nde "Hospitality, Tourism and Sports Management" eğitimi aldı. 1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında "Miss International" seçilerek Türkiye'yi Japonya'da temsil etti ve "Dostluk Güzeli" oldu. 1998 yılında Günel Zeynalova-Didem adlı klipte Didem karakterinde oynamıştır. Kanal D'de çocuk programları yapımcılığı ve program sunuculuğu yaptı. Dialog Spikerlik ve Sunuculuk Okulu'nu derece ile bitirdi. 2000 ile 2005 yılları arasında CNN Türk'te spor departmanında dış haber editörlüğü, muhabirlik ve spor spikerliği yaptı.

Burcu Esmersoy, Formula 1 yarışlarını yerinde takip etti ve programlar yaptı. 2010 yılında vizyona giren Romantik Komedi filminde küçük bir rol oynadı. 2014 Yılında Tv8' de yayın hayatına başlayan Ver Fırınada ve 2015 Mart ayında başlayan Komedi Türkiye isimli programı Sunmaktadır.

2006 yılının Nisan ayında NTV'de "Spor Servisi" programının sunuculuğunu yapmış olup NTV Spor kanalında da programları vardır. 2012 yılında Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında da sunuculuk yapmıştır. Popstar 2013 programında sunuculuk yapmaktadır.

Ayrıca Evo Otomobil dergisinde ve NYC dergisinde yazıları yayınlanmakta olan Burcu Esmersoy çok iyi derecede İngilizce ve İtalyanca biliyor.