Çağatay Ulusoy Yeni İmajı! Çağatay Ulusoy'un Yeni Projesi Ne?

Çalıştığı projelerde imajını sık sık değiştiren Çağatay Ulusoy'un son hali herkesi şaşırttı. Aldığı kilolar ile gündeme gelen Ulusoy, bu seferde yeni imajı ile gündeme oturdu ve yeni imajıyla sevenlerini ikiye böldü.

SON HALİ SEVENLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Terzi dizisindeki başarılı rolüyle dikkatleri üzerine geçen ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy setten sete koşuyor. Saçlarını ve sakalını uzatan Ulusoy'un yeni tarzı sosyal medyada beğeni toplarken aynı zamanda da yeni tarzının yakışmadığı söylendi.

YENİ PROJE Mİ GELİYOR?

Tarzını değiştiren ünlü oyuncunun yeni bir projede yer alıp almayacağına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.