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Çağdaş Cengiz "Medya ve Algı Yönetimi" konulu seminer verdi

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz İzmir’de "Medya ve Algı Yönetimi" konulu seminer verdi. Cengiz, Türkiye'nin içinde bulunduğu sürecin medyayı hakikate yaklaştırdığını vurguladı.

Çağdaş Cengiz "Medya ve Algı Yönetimi" konulu seminer verdi

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz, Vatan Partisi Öncü Kadın üyelerine İzmir'de "Medya ve Algı Yönetimi" konulu seminer verdi.

Cengiz, Türkiye'nin içinde bulunduğu dönemde haber alma isteklerinin de değiştiğine vurgu yaptı.

Zorunlulukların medyayı ve toplumu gerçeğe yaklaştırdığını vurgulayan Cengiz, hakikatle üretim ilişkisini anlattı.


HABER-KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #çağdaş cengiz
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