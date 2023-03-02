Camdaki Kız 69. bölüm fragmanı
Kanal D ekranlarında yeni sezon bölümleriyle ekranlara geri dönen Camdaki Kız, her Perşembe saat 20.00'de yayınlanmaya devam ediyor. İşte Camdaki Kız yeni bölüm fragman izle linki...
Kanal D ekranlarında yeni sezon bölümleriyle ekranlara geri dönen Camdaki Kız dizisi, her Perşembe günleri saat 20.00'de yayınlanmaya devam ediyor. Diziseverler ve diziyi sıkı takip edenler, "Camdaki Kız yeni bölüm canlı izle, Camdaki Kız yeni bölüm ve fragmanı izle" şeklinde internette araştırmaya başladı. İşte Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izleme linki...
YENİ BÖLÜM KONUSU
Nalan’ın Sedat’ın otel kaçamağını yakalaması ayrılık kararını daha da netleştirir. Bu kez konaktan herkesle usulünce vedalaşıp ayrılmak ister. Konağa giderek herkese veda eden Nalan’ın ayrılık kararına Sedat dışında herkes ikna olur. Nalan evi terk ettikten sonra Koroğlu Konağı’nda da ailevi konular ve eski defterler açılır.
Hayri’nin iş bulma girişimleri devam ederken; Türkan ev kirasını ödeyememiştir ve artık İstanbul’a gelmenin zamanı geldiğini düşünerek soluğu Hayri’nin evinde alır. Aynı anda Hayri ise Nalan’ın boşandığını öğrenir.
CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulur.
Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.
CAMDAKİ KIZ GERÇEK HİKAYESİ NEDİR?
Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği projesi Camdaki Kız’ın ilk bölümü 8 Nisan Perşembe akşamı ekran macerasına başladı. Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Camdaki Kız" kitabında terapisini yürüttüğü gerçek bir çiftin hikayesinden uyarlanmıştır.