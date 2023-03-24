Camdaki Kız 71. bölüm
Kanal D ekranlarından yayınlanan Camdaki Kız dizisi, 71. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümüyle izleyicilerini meraklı bir bekleyişe sokan dizinin merakla beklenen 71. yeni bölümü ekrana geliyor.
Camdaki Kız’ın ekrana gelecek yeni bölümünde; Muzo; Hayri’nin evli ve çocuklu olduğunu öğrendikten sonra Hayri’den Nalan’a bunu derhal anlatmasını ister; Hayri de mecburen kabul eder. Emir’in şirkete beklenmedik ziyaretinin sebebi Selen’i de Levent’i de şaşırtır.
Kanal D ekranlarında yeni sezon bölümleriyle ekranlara geri dönen Camdaki Kız dizisi, her Perşembe günleri saat 20.00'de yayınlanmaya devam ediyor. Diziseverler ve diziyi sıkı takip edenler, "Camdaki Kız yeni bölüm canlı izle, Camdaki Kız yeni bölüm ve fragmanı izle" şeklinde internette araştırmaya başladı. İşte Camdaki Kız yeni bölüm canlı izleme linki...
CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulur.
Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.
CAMDAKİ KIZ 71. BÖLÜM ÖZETİ
Camdaki Kız’ın ekrana gelecek yeni bölümünde; Muzo; Hayri’nin evli ve çocuklu olduğunu öğrendikten sonra Hayri’den Nalan’a bunu derhal anlatmasını ister; Hayri de mecburen kabul eder. Emir’in şirkete beklenmedik ziyaretinin sebebi Selen’i de Levent’i de şaşırtır.
Sedat, duyduğu pişmanlığı Nalan’dan samimiyetle özür dileyerek gösterir. Nalan ise ilk kez onun için üzülür ama yeni hayatı için de heyecan duymaktadır. Billur ve Nalan Hafize’yi Hayri’nin çalıştığı kebapçıya götürürler ancak Türkan’ın aklına düşen şüphe onu da çocuklarla kebapçıya götürecektir. Sedat ise kendini bile bile ateşe atar.
CAMDAKİ KIZ GERÇEK HİKAYESİ NEDİR?
Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği projesi Camdaki Kız’ın ilk bölümü 8 Nisan Perşembe akşamı ekran macerasına başladı. Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Camdaki Kız" kitabında terapisini yürüttüğü gerçek bir çiftin hikayesinden uyarlanmıştır.