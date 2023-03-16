Camdaki Kız 71. bölüm fragmanı
Kanal D ekranlarında yeni sezon bölümleriyle ekranlara geri dönen Camdaki Kız, her Perşembe saat 20.00'de yayınlanmaya devam ediyor. İşte Camdaki Kız yeni bölüm fragman izle linki...
Kanal D ekranlarında yeni sezon bölümleriyle ekranlara geri dönen Camdaki Kız dizisi, her Perşembe günleri saat 20.00'de yayınlanmaya devam ediyor. Diziseverler ve diziyi sıkı takip edenler, "Camdaki Kız yeni bölüm canlı izle, Camdaki Kız yeni bölüm ve fragmanı izle" şeklinde internette araştırmaya başladı. İşte Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izleme linki...
CAMDAKİ KIZ 70. BÖLÜM ÖZETİ
Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı, yönetmenliğini Nadim Güç’ün üstlendiği Camdaki Kız’ın ekrana gelecek yeni bölümünde; Sedat’ı toparlama görevini üstlenen Cavit, onu terapiye gitmesi için ikna etmeye çalışır ancak Sedat’ın gerçeklerle yüzleşmeye niyeti yoktur. Sedat’ın gazabından nasibini alan Billur, yaşadıklarını Muzo’ya anlatınca Muzo duruma el atar ve Nalan konusunda da Billur’la iş birliği yapmaya devam eder.
CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulur.
Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.
CAMDAKİ KIZ GERÇEK HİKAYESİ NEDİR?
Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği projesi Camdaki Kız’ın ilk bölümü 8 Nisan Perşembe akşamı ekran macerasına başladı. Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Camdaki Kız" kitabında terapisini yürüttüğü gerçek bir çiftin hikayesinden uyarlanmıştır.