Camdaki Kız 72. bölüm
Kanal D ekranlarından yayınlanan Camdaki Kız dizisi, 72. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümüyle izleyicilerini meraklı bir bekleyişe sokan dizinin merakla beklenen 72. yeni bölümü ekrana geliyor.
Camdaki Kız’ın ekrana gelecek yeni bölümünde; Muzo; Hayri’nin evli ve çocuklu olduğunu öğrendikten sonra Hayri’den Nalan’a bunu derhal anlatmasını ister; Hayri de mecburen kabul eder. Emir’in şirkete beklenmedik ziyaretinin sebebi Selen’i de Levent’i de şaşırtır.
Kanal D ekranlarında yeni sezon bölümleriyle ekranlara geri dönen Camdaki Kız dizisi, her Perşembe günleri saat 20.00'de yayınlanmaya devam ediyor. Diziseverler ve diziyi sıkı takip edenler, "Camdaki Kız yeni bölüm canlı izle, Camdaki Kız yeni bölüm ve fragmanı izle" şeklinde internette araştırmaya başladı. İşte Camdaki Kız yeni bölüm canlı izleme linki...
CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulur.
Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.
CAMDAKİ KIZ 72. BÖLÜM ÖZETİ
Camdaki Kız’ın ekrana gelecek yeni bölümünde; Türkan’ın dükkana kadar gelmesi ve Hayri’yi Nalan’la beraber görmesi iyice şüphesini artırmıştır ama onlarla yüzleşmez. Öte yandan Nalan ne olduğunu anlamamıştır.
Sedat yaralı şekilde bırakıldığı ıssız ormanlıktan Nalan’ı arayınca Nalan soluğu onun yanında alır. Sedat’a olanlardan sonra Rafet de dahil herkes Sedat’ın iyileşmesi için bir aradadır. Muzo’dan sonra Billur da Hayri konusunda gerçekleri öğrenmiştir ve Nalan için endişelenmektedir. Nalan’ın içine düşen şüphe ise onu Hayri’nin evine götürür.
CAMDAKİ KIZ GERÇEK HİKAYESİ NEDİR?
Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği projesi Camdaki Kız’ın ilk bölümü 8 Nisan Perşembe akşamı ekran macerasına başladı. Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Camdaki Kız" kitabında terapisini yürüttüğü gerçek bir çiftin hikayesinden uyarlanmıştır.