Camdaki Kız 72. bölüm fragmanı

CAMDAKİ KIZ 71. BÖLÜM ÖZETİ

Camdaki Kız’ın ekrana gelecek yeni bölümünde; Muzo; Hayri’nin evli ve çocuklu olduğunu öğrendikten sonra Hayri’den Nalan’a bunu derhal anlatmasını ister; Hayri de mecburen kabul eder. Emir’in şirkete beklenmedik ziyaretinin sebebi Selen’i de Levent’i de şaşırtır.

Sedat, duyduğu pişmanlığı Nalan’dan samimiyetle özür dileyerek gösterir. Nalan ise ilk kez onun için üzülür ama yeni hayatı için de heyecan duymaktadır. Billur ve Nalan Hafize’yi Hayri’nin çalıştığı kebapçıya götürürler ancak Türkan’ın aklına düşen şüphe onu da çocuklarla kebapçıya götürecektir. Sedat ise kendini bile bile ateşe atar.