Camdaki Kız 78. bölüm
Camdaki Kız 78. bölümde;Gülcihan’ın ölümü üzerinden zaman geçmiştir. Muzo ve Billur ile Döndü ve İsmail’in nikahları yapılmıştır. Muzo da Billur da çok mutludur. Nalan ise hala Hayri’yle beraberdir.
Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve başrollerini Burcu Biricik ile Cihangir Ceyhan'ın paylaştığı Camdaki Kız'ın 11 Mayıs Perşembe günü ekranlara gelecek olan 78. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...
CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulur.
Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.
CAMDAKİ KIZ 78. BÖLÜM ÖZETİ
Gülcihan’ın ölümü üzerinden zaman geçmiştir. Muzo ve Billur ile Döndü ve İsmail’in nikahları yapılmıştır. Muzo da Billur da çok mutludur. Nalan ise hala Hayri’yle beraberdir. Sedat, terapinin de etkisiyle çok daha özgüvenli gözükmekte ve tüm şirketi de o yönetmektedir.
CAMDAKİ KIZ GERÇEK HİKAYESİ NEDİR?
Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği projesi Camdaki Kız’ın ilk bölümü 8 Nisan Perşembe akşamı ekran macerasına başladı. Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Camdaki Kız" kitabında terapisini yürüttüğü gerçek bir çiftin hikayesinden uyarlanmıştır.