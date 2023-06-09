Hayri öldü mü? Camdaki Kız 81. bölüm full izle
Camdaki Kız 81. bölümde; Laz Kızı’na boşanacağının sözünü veren Hayri köşeye sıkışmıştır ve Türkan’ı da ikna ederek soluğu tekrar tekrar adliyede alır. Laz Kızı ise hem Türkan’ın hem de Hayri’nin ensesindedir. İşte Camdaki Kız 81. bölüm full izleme linki...
Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve başrollerini Burcu Biricik ile Cihangir Ceyhan'ın paylaştığı Camdaki Kız'ın 8 Haziran Perşembe günü ekranlara gelecek olan 81. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...
CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulur.
Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.
CAMDAKİ KIZ 81. BÖLÜM ÖZETİ
Laz Kızı’na boşanacağının sözünü veren Hayri köşeye sıkışmıştır ve Türkan’ı da ikna ederek soluğu tekrar tekrar adliyede alır. Laz Kızı ise hem Türkan’ın hem de Hayri’nin ensesindedir. Billur, aldığı habere çok sevinirken; kendini eve kapatan Nalan için de çok endişelenmektedir. Sedat, Nalan’ı psikiyatri merkezi önünde görür ve ona ne olduğunu merak eder. Rafet ise Nalan’ın mutsuz olduğunu duyunca onu ziyaret eder. Laz Kızı, Hayri’nin daha önce boşandığını öğrendikten sonra Hayri’ye çok öfkelenir ve gözünü karartıp onun karşısına çıkar.
CAMDAKİ KIZ GERÇEK HİKAYESİ NEDİR?
Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği projesi Camdaki Kız’ın ilk bölümü 8 Nisan Perşembe akşamı ekran macerasına başladı. Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Camdaki Kız" kitabında terapisini yürüttüğü gerçek bir çiftin hikayesinden uyarlanmıştır.