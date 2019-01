Güven Erumut yazdı

9 Şubat 2015 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği koltuğuna Can Dündar'ın getirilmesi ile Cumhuriyet gazetesi tarihinin en çalkantılı dönemlerinden biri başlamıştı.



Can Dündar'ın görevi bıraktığı 15 Ağustos 2016 tarihine kadar Cumhuriyet gazetesinin ele geçirilme ve yayın çizgisinin değiştirilmesi operasyonu tam 1,5 yıl sürdü. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı'nın tabiri ile Cumhuriyet gazetesinin tüm üst yönetimi işgal edilmiş, gazetede işlerine son verilen onlarca gazeteciden biri olan Ümit Zileli'nin dediği gibi çizgisinden çıkarılıp "birilerine" meze edilmeye çalışılmıştı.



Aslında Cumhuriyet'e yapılan bu operasyonun ilk provası 2017 yılı başında Can Dündar ve ekibi tarafından artı bir TV'ye yapılmıştı. Ama Can Dündar artı bir TV de işe başladıktan 5 ay sonra kovulunca bu operasyon başarısızlıkla sonuçlandı.



Her lafında "biz sadece gazetecilik yaptık" diyen Can Dündar'ın işe başladıktan 3 ay sonra çalıştığı kanalın %51 hissesinin istemesi hangi gazetecilik anlayışına sığdırdığını sormak lazım.



Ama tek soru sorulacak kişi burada Can Dündar değil. Çünkü Can Dündar'ın bu operasyonu tek başına yapmadığı kesin.



Peki Can Dündar'ın bu operasyonunda partnerleri kimdi?



Artı bir tv'nin kuruluşu öncesinde CHP belediyelerinden Erdoğan Toprak tarafından para toplanılması, daha sonra bu paraların kanalın kurulmasında kullanılmayıp kanalın tüm yatırımının bir iş adamına yaptırılması, ama belediyelerden toplanan paraların akıbetinin bugün dahi belli olmaması CHP'nin alet edildiği büyük bir skandal yaratmıştı. Bu soru bugün dahi cevap bulmuş değil.



Ama adeta Cumhuriyet gazetesi operasyonun provası niteliğinde olan Can Dündar ve ortaklarının (bir medya ele geçirme planı dahilinde medya patronluğuna soyunuyorsa bundan sonra ortakları demek daha doğru olur) Artı bir tv operasyonunda çok daha büyük bir skandal kokusu geliyor.



Evet gerçeğin sonunda artaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Elbet bu konuda da gerçek er ya da geç ortaya çıkacaktır.





ulusal.com.tr