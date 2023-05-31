CANLI İZLE | Adım Farah 14. bölüm
Adım Farah 14. bölümü bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dizi sevenlerinden büyük beğeni topluyor. Adım Farah 14. bölümde; Farah, Behnam'ın hayatta olduğunu öğrendikten sonra diken üstünde olacaktır.
Fox TV'de yayınlanan dizi Adım Farah 14. bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in başrollerinde yer aldığı yapım çarşamba akşamları ekrana geliyor. Adım Farah 14. bölümde Mehmet, Gönül'ün erkek arkadaşının Kaan olduğunu öğrenir ve gözü hiçbir şeyi görmez ve Kaan'ı tutuklar.
ADIM FARAH KONUSU
Farah (Demet Özdemir), 28 yaşında İranlı bir kadındır. 6 sene evvel İran'dan Fransa'ya kaçarken İstanbul'da durmak zorunda kalır çünkü hamile olduğunu öğrenmiştir. Kaçak olarak burada yaşamaya başlar. Üstelik, oğlu Kerimşah (Rastin Pakhanad)'ın nadir rastlanan bir hastalığı vardır. Bağışıklık sistemi doğuştan çok zayıf olduğundan, Kerimşah hastalıklara açıktır. Bu yüzden steril bir ortamda yaşamak zorundadır.
Tıp eğitimi almış olmasına rağmen, Farah kaçak olarak İstanbul'da temizlikçi olarak çalışmaktadır. Farah'ın hayattaki gayesi oğlu Kerimşah'ın sağlığına kavuşması ve normal çocuklar gibi bir hayatı olabilmesidir. Bir an evvel para biriktirip oğlunun tedavisini tamamlayıp tekrar Fransa'ya gidecektir.
Ancak Farah'ın dünyası bir gecede alt üst olur. Temizliğe gittiği bir mekânda mafyanın işlediği bir cinayete şahit olur ve Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile tanışır. Farah, canı pahasına olay yerini hiçbir iz bırakmadan temizler. Ancak cinayetin görgü tanığı olduğu için mafya öldürülmesini ister ve bu görev Tahir'e verilir.
Tahir, mafya liderinin yanında büyümüş, kimsesiz, yalnız bir adamdır. Ölen kişinin polis olduğu ortaya çıkınca Farah için işler daha da içinden çıkılmaz hale gelir. Bir yandan da polis Mehmet (Fırat Tanış) tarafından sıkıştırılmaktadır. Tahir ve Farah bu ölüm kalım çıkmazında önüne geçemedikleri duygularıyla da sınanacaklardır.
ADIM FARAH 14. BÖLÜM ÖZETİ
Bade ve Farah'ın olduğu araca yapılan saldırıyı duyan Mehmet ve Tahir hemen ikisinin kaldırıldığı hastaneye koşar. Farah olayın şokundadır. Bade ise ciddi bir ameliyata girmiştir. Saldırıyı kimin yaptığının peşine düşen Tahir'i sakinleştirmek ve onu Bade ve Mehmet ile içinde olduğu büyük plana dahil etmek yine Farah'a düşecektir. Ancak Tahir'in kafasında Ali Galip'in cezasını kendisinin kestiği başka bir plan vardır.
Orhan ve Ali Galip ise büyük sevkiyatı halledip yer altına çekilme planını gerçekleştirmeye çok yaklaşmışlardır. Bilmedikleri şey ise artık karşılarında planlarını bilen bir ekip olduğudur. Farah Tahir'in sessizliğinden korksa da hala her şeyin bittiği; sevdiği adam ve oğlu Kerimşah ile beraber gittiği günün hayalini kurmaktadır.