CANLI İZLE | Adım Farah 7. bölüm
Adım Farah 7. bölümü bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dizi sevenlerinden büyük beğeni topluyor. Adım Farah 7. bölümde Tahir ona bir şans daha verse de, Farah kendi doğrusundan vazgeçemez ve yüzleşmeleri kaçınılmaz olur.
Fox TV'de yayınlanan dizi Adım Farah 7. bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in başrollerinde yer aldığı yapım çarşamba akşamları ekrana geliyor. Adım Farah 7. bölümde Mehmet, Gönül'ün erkek arkadaşının Kaan olduğunu öğrenir ve gözü hiçbir şeyi görmez ve Kaan'ı tutuklar.
ADIM FARAH KONUSU
Farah (Demet Özdemir), 28 yaşında İranlı bir kadındır. 6 sene evvel İran'dan Fransa'ya kaçarken İstanbul'da durmak zorunda kalır çünkü hamile olduğunu öğrenmiştir. Kaçak olarak burada yaşamaya başlar. Üstelik, oğlu Kerimşah (Rastin Pakhanad)'ın nadir rastlanan bir hastalığı vardır. Bağışıklık sistemi doğuştan çok zayıf olduğundan, Kerimşah hastalıklara açıktır. Bu yüzden steril bir ortamda yaşamak zorundadır.
Tıp eğitimi almış olmasına rağmen, Farah kaçak olarak İstanbul'da temizlikçi olarak çalışmaktadır. Farah'ın hayattaki gayesi oğlu Kerimşah'ın sağlığına kavuşması ve normal çocuklar gibi bir hayatı olabilmesidir. Bir an evvel para biriktirip oğlunun tedavisini tamamlayıp tekrar Fransa'ya gidecektir.
Ancak Farah'ın dünyası bir gecede alt üst olur. Temizliğe gittiği bir mekânda mafyanın işlediği bir cinayete şahit olur ve Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile tanışır. Farah, canı pahasına olay yerini hiçbir iz bırakmadan temizler. Ancak cinayetin görgü tanığı olduğu için mafya öldürülmesini ister ve bu görev Tahir'e verilir.
Tahir, mafya liderinin yanında büyümüş, kimsesiz, yalnız bir adamdır. Ölen kişinin polis olduğu ortaya çıkınca Farah için işler daha da içinden çıkılmaz hale gelir. Bir yandan da polis Mehmet (Fırat Tanış) tarafından sıkıştırılmaktadır. Tahir ve Farah bu ölüm kalım çıkmazında önüne geçemedikleri duygularıyla da sınanacaklardır.
ADIM FARAH 7. BÖLÜM ÖZETİ
Farah ve Tahir, Bekir’in akıbetini bilmeden kaçak durumunu düşerler. Tahir, kendi hayatı pahasına anne ve oğlu kimsenin bulamayacağı bir dağ evinde saklayacaktır. AGA, Kaan tutuklanınca delil olan silahı Tahir’in verdiğini düşünmektedir. Tahir bu durumun farkında ve akıbetine razıdır. Farah ve oğlunu kurtarıp, kendisini feda etmeyi düşünürken son bir muradı vardır; aile gibi, huzurlu son bir gün geçirmek… Farah, Tahir’in ne sakladığını, ne yapacağını anlayacak mıdır? Farah, arkasında bıraktığı geçmişini ilk defa birisiyle paylaşacaktır. Tahir Lekesiz’le.
Mehmet zafer kazandığını, cinayeti çözdüğünü düşünmektedir. Böylece hem katili yakalamış, hem kız kardeşine kadar sokulan bu tehlikeyi bertaraf etmiştir. Ama unuttuğu bir şey vardır: Gerçek öyle veya böyle ortaya çıkar. Cinayeti gerçekten Kaan mı işlemiştir? Yoksa arkasında bambaşka bir komplo mu vardır? Akıncı ailesi içindeki dengeler Bekir’in bıçaklanması, Kaan’ın tutuklanması akabinde değişecek, sarsılacaktır. Bade, kendisini sahipsiz ve ihanete uğramış hissedecektir.
Ali Galip’in Orhan’a yapacağı tehdit ziyareti geçmişin perdesinin bir nebze daha aralayacaktır. Bu iki adamın geçmişten ortak bir günahı mı vardır? Ne Tahir, ne Farah ne de Akıncılar ailesi için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.