CANLI İZLE | Aile 12. bölüm

AİLE 12. BÖLÜM ÖZETİ

Mezarlıktaki patlamadan sonra Aysel ve bebeğinin durumu kritiktir. Savaşına kaldığı yerden devam eden İlyas, Hülya’yı oğulları arasında bir seçim yapması konusunda köşeye sıkıştırır. İlyas’ı durdurmak için Hülya ve İbo yeni bir yol ararken, Aslan ailesine yaşatılanların bedelini ödetmek için bir plan kurar. Üstelik Aslan bu planında Cihan’la birlik olacaktır. Diğer taraftan İlyas’ın hedefinde ise Devin vardır.