CANLI İZLE | Aile 3. bölüm
Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un başrollerini paylaştığı Aile dizisi 3. bölüm izle araştırmasıyla gündemdeki yerini aldı. Show TV canlı yayın ile takip edilecek yeni bölüm için geri sayım başladı. "Aile dizisi yeni bölüm, 3. bölüm canlı izle" şeklinde araştırmalar başladı.
Devin’in sofraya gelişi, Hülya’nın onu bir tehdit olarak görmesi için yeterlidir. Hülya en iyi bildiği taktiği uygulamaya karar verir: Dostlarını yakınında, düşmanlarını ise daha yakınında tutmak… Bunun ilk adımı olarak Devin’i kurucusu olduğu derneğin bir etkinliğine davet eder.
Aile dizisi 2. Bölüm full izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Fragmanları ile ses getiren yapım Show TV canlı izle ekranı ile takip ediliyor. Yayın hayatına yeni başlayacak yapım her hafta Salı günü ekranlarda olacak. Aile dizisi ilk bölüm izle kesintisiz ve tek parça seçenekleriyle araştırılıyor. Devin ve Aslan'in hikayesini izleyecekler ekran başında yerlerini aldı. İşte, Aile dizisi 2. Bölüm izle...
Ay Yapım’ın Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’yı uzun zaman sonra Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşturacak olan yeni özgün dizisi ‘Aile’nin çekimlerinden ilk kareler yayınlandı. İşte, merakla beklenen dizi ile ilgili bilgiler...
Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği Show TV’de ekranlara gelecek ‘Aile’ dizisi Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’u bir araya getirmeye hazırlanıyor.
AİLE 3. BÖLÜM ÖZETİ
Devin’in sofraya gelişi, Hülya’nın onu bir tehdit olarak görmesi için yeterlidir. Hülya en iyi bildiği taktiği uygulamaya karar verir: Dostlarını yakınında, düşmanlarını ise daha yakınında tutmak… Bunun ilk adımı olarak Devin’i kurucusu olduğu derneğin bir etkinliğine davet eder.
Aslan’ın odağında ise ailesini yasa dışı işlerden çıkarmak vardır. Bu operasyonun en önemli adımlarından biri de; genç iş insanı Atilla Özyılmaz’ın şirketine ortak olmaktır. Kaza geçiren Aysel’e, Cihan’dan bir yardım eli uzanır. Hülya ise Aslan ve Devin ilişkisini yolun başındayken bitirmek için Cihan’la aynı masaya oturmak zorunda kalır.
Devin, Hülya ile katıldığı etkinlikte yaşananlardan sonra bir karar alır. Ama Aslan’la geçireceği ilk gecede aralarındaki çekime yenik düşerken, Aslan’ın hiç beklemediği hamlesiyle karşı karşıya kalır. İkili arasında ipler kopma noktasına gelir. Ancak bir araya geldikleri sürpriz bir sofrada yaşananlar, Devin’i hayatıyla ilgili büyük bir karar almaya iter. Bu karar, Aslan ve Devin’in yolculuklarındaki en önemli kırılma noktası olacaktır.
AİLE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Dizide ikiliye Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.