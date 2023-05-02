CANLI İZLE | Aile 9. bölüm

AİLE 9. BÖLÜM ÖZETİ

Aslan bu sorunu çözmek için Cihan’la iş birliğine devam ederken; iki kardeş Suat’ın peşine düşerler. Ancak bulduklarında tüm planlarını değiştirecek bir sürprizle karşılaşacaklardır. Diğer taraftan Serhat’ın öldüğünü öğrenen Hülya ise aileyi korumak için İbo’yla yeniden iş birliği yapmak zorundadır. Bu konudaki fikir ayrılıkları Aslan ve Hülya’yı karşı karşıya getirecektir.

Tüm bunlara rağmen Aslan ailesinin güvenliği için Devin ve Yağmur’u da alıp çiftliğe dönerken; Hülya’nın aile üzerindeki hakimiyeti de sarsılmaya devam eder. Hülya ve Devin arasındaki mücadele artık çok daha büyüktür. Serhat’ın ölümünde kendi payının olup olmadığını sorgulayan Devin; İlyas Koruzade gerçeğiyle yüzleşir. İlyas’ın, Aslan ve Yağmur için büyük bir tehlike olduğunu idrak ettiğinde endişelenmeye başlar. Devin’in bir çıkış noktası bulmaya çalışması, ruhunda geri dönüşü olmayacak değişikliklere sebep olurken; ilk defa bir Soykan gibi düşünüp Aslan’ın planını etkileyecek bir fikir verir.