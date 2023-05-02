CANLI İZLE | Aile 9. bölüm
Serhat’ın ölümü Soykanlar için büyük bir savaşın başlangıcıdır. Serhat’ın avukatı Suat, tüm yaşananları öğrenir ve her şeyi İlyas’a anlatmakla tehdit eder. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un başrollerini paylaştığı Aile dizisi 9. bölüm izle araştırmasıyla gündemdeki yerini aldı.
Aile dizisi 9. Bölüm full izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Fragmanları ile ses getiren yapım Show TV canlı izle ekranı ile takip ediliyor. Yayın hayatına yeni başlayacak yapım her hafta Salı günü ekranlarda olacak. Aile dizisi ilk bölüm izle kesintisiz ve tek parça seçenekleriyle araştırılıyor. Devin ve Aslan'in hikayesini izleyecekler ekran başında yerlerini aldı. İşte, Aile dizisi 9. Bölüm izle...
Ay Yapım’ın Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’yı uzun zaman sonra Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşturacak olan yeni özgün dizisi ‘Aile’nin çekimlerinden ilk kareler yayınlandı. İşte, merakla beklenen dizi ile ilgili bilgiler...
Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği Show TV’de ekranlara gelecek ‘Aile’ dizisi Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’u bir araya getirmeye hazırlanıyor.
AİLE 9. BÖLÜM ÖZETİ
Aslan bu sorunu çözmek için Cihan’la iş birliğine devam ederken; iki kardeş Suat’ın peşine düşerler. Ancak bulduklarında tüm planlarını değiştirecek bir sürprizle karşılaşacaklardır. Diğer taraftan Serhat’ın öldüğünü öğrenen Hülya ise aileyi korumak için İbo’yla yeniden iş birliği yapmak zorundadır. Bu konudaki fikir ayrılıkları Aslan ve Hülya’yı karşı karşıya getirecektir.
Tüm bunlara rağmen Aslan ailesinin güvenliği için Devin ve Yağmur’u da alıp çiftliğe dönerken; Hülya’nın aile üzerindeki hakimiyeti de sarsılmaya devam eder. Hülya ve Devin arasındaki mücadele artık çok daha büyüktür. Serhat’ın ölümünde kendi payının olup olmadığını sorgulayan Devin; İlyas Koruzade gerçeğiyle yüzleşir. İlyas’ın, Aslan ve Yağmur için büyük bir tehlike olduğunu idrak ettiğinde endişelenmeye başlar. Devin’in bir çıkış noktası bulmaya çalışması, ruhunda geri dönüşü olmayacak değişikliklere sebep olurken; ilk defa bir Soykan gibi düşünüp Aslan’ın planını etkileyecek bir fikir verir.
AİLE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Dizide ikiliye Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.