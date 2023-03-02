CANLI İZLE | Aldatmak 20. bölüm izle
ATV ekranlarında her Perşembe günü saat 20.00'de Aldatmak yeni bölümü izleyicilerle buluşuyor. Bu akşam yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Aldatmak dizisinin yeni bölümü merak edildi. İşte yeni bölüm canlı izleme linki...
ATV ekranlarında her Perşembe günleri saat 20.00'de yayınlanan Aldatmak dizisi, bu akşam da yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkıyor. Diziseverler ve diziyi sıkı takip edenler, "Aldatmak yeni bölüm canlı izle, Aldatmak yeni bölüm ve fragmanı izle" şeklinde internette araştırmaya başladı. İşte Aldatmak yeni bölüm canlı izleme linki...
YENİ BÖLÜM KONUSU
Ancak bu hamlesinin sonuçları, iki taraf için de çok acı verici olacaktır. Ozan bir yandan Oylum'a Tolga ile kendisi arasında bir seçim yapmasını şart koşar. Diğer yandan Zeliş ile her geçen gün daha fazla vakit geçirmeye başlar. Yeşim, Nihal'le yaptıklarının ortaya çıkması üzerine çok zor durumda kalır. Üstelik geçmişte söylediği başka bir yalanın Güzide sayesinde başına büyük tehlike açacağından habersizdir.
ALDATMAK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Vahide Perçin'in Güzide Yenersoy karakteriyle izleyenlerin karşısına çıkacağı dizi, konusuyla rakiplerini geride bırakıyor. Güzide, ailesine düşkün ancak yer yer mesafeli ve katı, bastığı yeri titreten, kuralcı, doğrularından asla sapmayan bir aile mahkemesi hakimidir. Adliyedeki otoritesini evde de sürdürmektedir. Otuz yıldır Tarık'la evli olan, ailesine karşı hemen hiçbir konuda taviz vermeyen, doğru yolu kendisinin bildiğine inanan Güzide'nin Oylum ve Ozan adında iki çocuğu vardır.
Ailesi için yıllardır seve seve büyük fedakarlıklarda bulunduğu için ailesinin de hakimi olmayı kendisine hak görmektedir. Tüm bu katılığının arkasında ailesine ve çocuklarına karşı çok büyük bir sevgi beslemektedir. Ancak ailesi ve hayatıyla ilgili doğru bildiğini zannettiği tüm gerçekler, bir tesadüf sonucu ansızın yerle bir olacaktır.
Ailesi için yıllardır seve seve büyük fedakarlıklarda bulunduğu için ailesinin de hakimi olmayı kendisine hak görmektedir. Tüm bu katılığının arkasında ailesine ve çocuklarına karşı çok büyük bir sevgi beslemektedir. Ancak ailesi ve hayatıyla ilgili doğru bildiğini zannettiği tüm gerçekler, bir tesadüf sonucu ansızın yerle bir olacaktır.