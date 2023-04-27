CANLI İZLE | Aldatmak 28. bölüm
Aldatmak 28. bölümde; Zeliş'in Yeşim ile akrabalığının ortaya çıkması bomba etkisi yaratır. Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı Atv ekranlarının yeni sezon dizisi Aldatmak, 28. bölümüyle ekran başına gelecek.
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, 28. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 28. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 28. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...
ALDATMAK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Vahide Perçin'in Güzide Yenersoy karakteriyle izleyenlerin karşısına çıkacağı dizi, konusuyla rakiplerini geride bırakıyor. Güzide, ailesine düşkün ancak yer yer mesafeli ve katı, bastığı yeri titreten, kuralcı, doğrularından asla sapmayan bir aile mahkemesi hakimidir. Adliyedeki otoritesini evde de sürdürmektedir. Otuz yıldır Tarık'la evli olan, ailesine karşı hemen hiçbir konuda taviz vermeyen, doğru yolu kendisinin bildiğine inanan Güzide'nin Oylum ve Ozan adında iki çocuğu vardır.
Ailesi için yıllardır seve seve büyük fedakarlıklarda bulunduğu için ailesinin de hakimi olmayı kendisine hak görmektedir. Tüm bu katılığının arkasında ailesine ve çocuklarına karşı çok büyük bir sevgi beslemektedir. Ancak ailesi ve hayatıyla ilgili doğru bildiğini zannettiği tüm gerçekler, bir tesadüf sonucu ansızın yerle bir olacaktır.
ALDATMAK 28. BÖLÜM ÖZETİ
Zeliş'in Yeşim ile akrabalığının ortaya çıkması bomba etkisi yaratır. Güzide bu tesadüfe şüpheci yaklaşırken Ozan'ın Zeliş'e bakış açışını sorgulamasına sebep olur. Masumiyetini kanıtlamak için çaresiz kalan Zeliş, kendini Oltan ile ilgili tehlikeli bir görevin içinde bulur. Diyarbakır'dan tanıdık bir yüzün ortaya çıkışı Behram cephesinde şartların değişmesine sebep olacaktır.
Oylum kendisini büyük bir tehlikenin içinde bulunca Behram, Oylum'un canı için kendininkini tehlikeye atar. Sezai'nin davasına kendini iyiden iyiye vermiş olan Güzide, bir yandan da Tarık ile ilgili radikal bir karar almak zorunda kalır. Ancak bu kararı, onu asla tahmin edemeyeceği bir sonuca götürecektir.