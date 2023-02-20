CANLI İZLE | Alparslan Büyük Selçuklu 44. bölüm
TRT 1'de yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi izleyici ile ekranlarda yerini almaya devam ediyor. Bu akşam 20.00'da Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü yayınlandı. İşte yeni bölüm canlı izleme linki...
TRT 1 ekranlarında her Pazartesi saat 20.00'de yeni sezon ve yeni bölümleri ile diziseverler tarafından takip edilen tarihi dizi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam da izleyiciler karşısında yerini aldı. Diziyi izlemek isteyen vatandaşlar, "Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm canlı izle" şeklinde internette araştırmalara başladı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü yayınlanıyor mu? Alparslan Büyük Selçuklu son bölümü yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI KİMLER?
Alparslan dizisi oyuncuları arasında, Sultan Alparslan rolünde Barış Arduç, Nizamülmülk rolünde Mehmet Özgür var.
Kadroya, Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya ve Esila Umut'tan sonra Gizem Karaca da dahil oldu. Ünlü oyuncuyla projenin yapım şirketi Akli Film anlaşma sağladı.
YENİ BÖLÜM KONUSU
Süleyman ile Flora arasında yapılacak evlilikle Selçuklu ve Ani arasında bir sulh sağlanacak ve ortak hareket edilecekti. Kutalmış’ın Surmari’ye yaptığı baskın ve Alexander’ı öldürmesiyle bu işbirliği tehlikeye girdi. Şimdi ne olacak, Grigor oğlunun ölümünün hesabını soracak mı, yoksa işbirliğine devam mı edecek? Kutalmış’ın aldığı Surmari, Alparslan’ın kılıç hakkıydı. Alparslan bu ilhaka razı gelecek mi, yoksa Kutalmış ile Alparslan arasında yeni bir mücadele mi başlayacak? Ani’ye Bizans imparatoru tarafından gönderilen Leon, Grigor’un hakimiyetinin önüne geçebilecek, imparatorun isteklerini tekfura yaptırabilecek mi? Leon’un gelişiyle Grigor’un Ani ve civar topraklardaki ağırlığı kaybolacak. Grigor buna karşı bir önlem aldı mı? Yınal’ın ölümü üzerine sakladığı hazinenin peşine hem Kutalmış hem Leon düşecek.
Alparslan da böyle büyük bir hazinenin rakiplerinin eline geçmemesi için uğraşacak, fakat ummadığı bir ihanetle karşı karşıya gelecek. Grigor’un yanında yer alan Öke’nin bu hazine üzerindeki planları nedir? Başındaki Zeren belasına son veren Seferiye Alparslan ve kendi üzerine oynanan oyunlara karşı erinin yanında sarsılmaz bir dağ gibi durmaya devam edecek. Seferiye, Alparslan’a her daim desteğini sürdümeye devam ediyor.