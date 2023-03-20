CANLI İZLE | Alparslan Büyük Selçuklu 48. bölüm

Leon, Alparslan’a bir şey yapabilecek mi? Orada olan Süleyman ve Grigor’un bu durum karşısında tepkisi ne olacak? Amidülmülk, Kutalmış’a karşı büyük bir hile kurmuş, onu kalede sıkıştırmıştı. Esir alınan Kutalmış ve Rasul Tegin için yolun sonu mu? Yoksa bu tuzaktan da mı kurtulup taht yürüyüşlerine devam mı edecekler? Amidülmülk’ün oyunu bu kez Kutalmış’ı alt etmeye yetecek mi? Seferiye’nin ani kayboluşu ve akabinde baygın bulunmasıyla kısa süre yaşanılan korku, gerçeğin ortaya çıkmasıyla sevince dönecek ve müjdeli haberin verilmesi için Alparslan beklenecek.