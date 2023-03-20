CANLI İZLE | Alparslan Büyük Selçuklu 48. bölüm
TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Alparslan Büyük Selçuklu, 48. bölümüyle ekranlara gelecek. Alparslan Büyük Selçuklu izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığı merak ederken, arama motorlarında Alparslan Büyük Selçuklu 48. yeni bölümüyle ilgili araştırılıyor.
TRT 1 ekranlarında her Pazartesi saat 20.00'de yeni sezon ve yeni bölümleri ile diziseverler tarafından takip edilen tarihi dizi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam da izleyiciler karşısında yerini aldı. Diziyi izlemek isteyen vatandaşlar, "Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm canlı izle" şeklinde internette araştırmalara başladı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü yayınlanıyor mu? Alparslan Büyük Selçuklu son bölümü yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...
TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan yine dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 20 Mart Pazartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 48. son bölüm bilgileri...
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 48. BÖLÜM ÖZETİ
Alparslan, Seferiyeleri vahşilerin ellerinden kurtarmış, Leon’un baskınını da geri püskürterek Leon’u esir etmişti. Kaybettiği Vaspurakan’ı geri almak için harekete geçen Alparslan, Süleyman’ın Grigor’u ziyareti sırasında içeri girmiş ama bir şekilde obadan kaçmayı başaran Leon tarafından derdest edilmişti. Alparslan şimdi ne yapacak? Leon’dan kurtulup kaçabilecek mi, yoksa yine Vaspurakan’ı almak için canla başla vuruşacak mı?
Leon, Alparslan’a bir şey yapabilecek mi? Orada olan Süleyman ve Grigor’un bu durum karşısında tepkisi ne olacak? Amidülmülk, Kutalmış’a karşı büyük bir hile kurmuş, onu kalede sıkıştırmıştı. Esir alınan Kutalmış ve Rasul Tegin için yolun sonu mu? Yoksa bu tuzaktan da mı kurtulup taht yürüyüşlerine devam mı edecekler? Amidülmülk’ün oyunu bu kez Kutalmış’ı alt etmeye yetecek mi? Seferiye’nin ani kayboluşu ve akabinde baygın bulunmasıyla kısa süre yaşanılan korku, gerçeğin ortaya çıkmasıyla sevince dönecek ve müjdeli haberin verilmesi için Alparslan beklenecek.
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI
Alparslan dizisi oyuncuları arasında, Sultan Alparslan rolünde Barış Arduç, Nizamülmülk rolünde Mehmet Özgür var.
Kadroya, Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya ve Esila Umut'tan sonra Gizem Karaca da dahil oldu. Ünlü oyuncuyla projenin yapım şirketi Akli Film anlaşma sağladı.