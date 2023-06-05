CANLI İZLE | Alparslan Büyük Selçuklu 58. bölüm

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 58. BÖLÜM ÖZETİ

Alparslan, Kavurd’un ihanetini anlamış ve derdest etmişti. Kavurd’u zindan arabasıyla saray zindanına kapatılması için göndermiş fakat Kavurd yolda kaçmış ve Alparslan’ın beylerinin kellesini keserek Alparslan’a baş kaldırdığını bildirmişti. Alparslan, Kavurd’un üzerine yürüyecek ve onu bertaraf etmeye çalışacak. Kavurd ise Alparslan’dan tahtı alma derdindedir. Seferiye ise Vezir Hüsameddin tarafından çembere alınmış, Artuk bu haberi zorbela Alparslan’a yetiştirmişti. Alparslan, Seferiye’yi kurtarmak için nasıl bir çare bulacak? Seferiye’nin kurtarılması ve Hüsameddin’in yakalanması için yardıma gelen kişi kim? Neden Alparslanlara yardım ediyor? Diyojen, İmparator Dukas’ın emriyle Ani’ye gelmiş ve Leon’u Selçukluların elinden kurtarmıştı.