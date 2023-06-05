CANLI İZLE | Alparslan Büyük Selçuklu 58. bölüm
TRT1'in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu bu akmşam 58. bölümü ile ekrana geliyor. Dizide bu hafta, Alparslan, Kavurd’un üzerine yürüyecek ve onu bertaraf etmeye çalışacak. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 58. bölüm canlı izleme linki...
Alparslan Büyük Selçuklu 58. bölüm bu akşam izleyicisi ile buluşuyor. Barış Arduç'un başrolde yer aldığı dizide bu hafta Anadolu'nun kapılarını açmak için Ani eşiğini geçmek zorunda olan Alparslan bütün planlarını bu hedef üzerinde kuracak. Alparslan, Ani'nin fethi için neler yapacak?
TRT 1 ekranlarında her Pazartesi saat 20.00'de yeni sezon ve yeni bölümleri ile diziseverler tarafından takip edilen tarihi dizi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam da izleyiciler karşısında yerini aldı. Diziyi izlemek isteyen vatandaşlar, "Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm canlı izle" şeklinde internette araştırmalara başladı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü yayınlanıyor mu? Alparslan Büyük Selçuklu son bölümü yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...
TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan yine dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 5 Haziran Pazartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 58. son bölüm bilgileri...
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 58. BÖLÜM ÖZETİ
Alparslan, Kavurd’un ihanetini anlamış ve derdest etmişti. Kavurd’u zindan arabasıyla saray zindanına kapatılması için göndermiş fakat Kavurd yolda kaçmış ve Alparslan’ın beylerinin kellesini keserek Alparslan’a baş kaldırdığını bildirmişti. Alparslan, Kavurd’un üzerine yürüyecek ve onu bertaraf etmeye çalışacak. Kavurd ise Alparslan’dan tahtı alma derdindedir. Seferiye ise Vezir Hüsameddin tarafından çembere alınmış, Artuk bu haberi zorbela Alparslan’a yetiştirmişti. Alparslan, Seferiye’yi kurtarmak için nasıl bir çare bulacak? Seferiye’nin kurtarılması ve Hüsameddin’in yakalanması için yardıma gelen kişi kim? Neden Alparslanlara yardım ediyor? Diyojen, İmparator Dukas’ın emriyle Ani’ye gelmiş ve Leon’u Selçukluların elinden kurtarmıştı.
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI
Alparslan dizisi oyuncuları arasında, Sultan Alparslan rolünde Barış Arduç, Nizamülmülk rolünde Mehmet Özgür var.
Kadroya, Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya ve Esila Umut'tan sonra Gizem Karaca da dahil oldu. Ünlü oyuncuyla projenin yapım şirketi Akli Film anlaşma sağladı.