CANLI İZLE: Altı Üstü İstanbul yeni bölümde neler olacak?
Pazartesi akşamları ATV'de izleyiciyle buluşan Altı Üstü İstanbul'un bu haftaki bölümünde neler olacak?
İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan dizi, saat 20.00'da izleyici karşısına çıkıyor.
Geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda Feyyaz Duman (Tarık), Nehir Erdoğan (Zehra), İlker Aksum (Bayram), Rahimcan Kapkap (Emir), Elçin Zehra İrem (Naz), Kaan Çakır (Galip), Yüsra Geyik (Nihal), Öykü Gürman (Fahriye) ve Berk Ali Çatal (Uzay) rol alıyor. Kadroda ayrıca Cem Söküt (Şeker İbo), Sacide Taşaner (Pamuk), Sena Mia Kalıp (Melek), Sezer Arıçay (Bahtiyar), Halil İbrahim Kurum (Amerikan Rami), Doğan Can Sarıkaya (Hasan), Kaan Akkaya (Sado), Efe Taşdelen (Mert), Can Kızıltuğ (Bora), İpek Çiçek (Alina), Oğulcan Çiftçioğlu (Pamir), Şebnem Dokurel (Esra), Soner Cuger (İlker) ve Yusuf Baymaz (Servet) yer alıyor.
Galip'in Emir'e yaptığı transfer teklifi mahallede bomba etkisi yaratır. Ancak futbolu bırakmaya karar veren Emir'i yeniden sahalara döndürmek hiç kolay olmayacaktır.
Hasan, Sado, Mert ve Melek, onun bu fırsatı kaçırmaması için uğraşırken, Uzay ise Emir'in takıma katılmasını engellemek için her yolu denemeye hazırdır.
Uzay kendi hayatını riske atacak hamleler yapıyordur. Artık gözünü karartmıştır. Ama en büyük hamlesini sona saklamıştır.
Emir ve Naz'ın hayatı tehlikededir ve tüm mahalle onları kurtarmaya çalışırken bu tehlikenin sonu başka sırların da gün yüzüne çıkmasına sebep olur.
Fahriye geçmişinden birisiyle karşılaşır. Ancak tek ortaya çıkan sır da bu olmayacaktır.
Emir'in öğreneceği bir gerçek başta onu ve sonra onu yalnız bırakmayacak olan Ziyankar'ı harekete geçirir.
Artık hamle yapma sırası Emir'dedir. Bu defa korkması gereken kişi Uzay ve Galip'tir...