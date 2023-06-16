Barbaros acı haberle yıkılır.... Ateş Kuşları 20. bölüm canlı izle

ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

2000 yılına girerken çocukları dilendiren bir adamın elindeki 5 sokak çocuğu: Ali, Mercan, Zıpkın, Sabit, Kara… Dünyanın tüm kalleşliğine meydan okurcasına kardeş olmayı başarırlar. Tutunacak kökleri olmadığı için birbirlerine tutunup kendilerine köksüzler derler.

Köksüzlerin kaderi bir gece çöpte bebek bulmaları ile değişir. Mercan çocuk yaşta anne olur köksüzlere. Ali de baba. Kendilerine bakamayan köksüzler bu bebeği çöpten buldukları ile de olsa büyütmeye karar verirler. Ama bu kolay olmayacaktır.

Çünkü aynı gece büyük bir günaha gebedir. Köksüzlerin ömür boyu sırtlarında taşıyacakları bu sır en çok da Ali'nin canını yakacaktır. Hem onları dilendiren Çatal hem de o gecenin sırrı peşlerini bırakmayacaktır. Birbirlerine tutunarak hayatta kalan bu sokak çocukları için 23 senelik sır perdesi Gülayşe'nin aşık olması ve Barbaros Komiser'in hayatlarına girmesi ile tekrar açılacaktır…

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI KİMLER?

• İlayda Alişan - Gülayşe Ateş



• Hande Soral - Mercan Ateş



• Burak Tozkoparan - Barbaros

• Görkem Sevindik - Ali Ateş



• Erdem Şanlı - Zıpkın Ateş



• Emir Çubukçu - Sabit Ateş

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