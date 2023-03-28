CANLI İZLE | Ben Bu Cihana Sığmazam 24. bölüm
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Bassilius, Kayıkçı'yla ilgili Cezayir'in içine şüphe düşürecek ne söyler? Firuze kendi ölüm emrini veren Bassilus'u tedavi edecek mi? Leyla'nın aldığı sorumluluk nedir? Tatavlalı'nın, Bassilius'u kurtarmak için yaptığı operasyon başarılı olacak mı?
ATV ekranlarında yayınlanan sevilen dizilerden Ben Bu Cihana Sığmazam her Salı günleri saat 20.00'de izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Diziyi takip edenler internette, "Ben Bu Cihana Sığmazam canlı izle, Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm full izle, fragmanı izle" şeklinde araştırmalara başladı.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır.
Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır.
Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır.
Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 24. BÖLÜM ÖZETİ
Cezayir, Tatavlalı'nın İstanbul sokaklarında kurduğu uyuşturucu organizasyonunu bitirmesi için Kurban Baba'yı görevlendirir. Kurban, Tatavlalı'ya sert bir operasyon düzenler. Cezayir ve arkadaşlarının düzenine çomak soktuğunu öğrenen Tatavlalı hırslanır ve karşı atak için plan kurmaya başlar. Cezayir, yıldırım nikahıyla evlenen Azamet ve Melike'ye şık bir düğün yapmaya karar verir.