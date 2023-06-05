CANLI İZLE | Bir Küçük Gün Işığı 36. bölüm
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Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 36 bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 5 Haziran Pazartesi günü yayınlanacak 36. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 36. bölüm bilgileri... ATV'de yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı dizisi izleyici ile ekranlarda yerini almaya devam ediyor. Bu akşam 20.00'da Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni bölümü yayınlandı. İşte yeni bölüm canlı izleme linki...
Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün yazdığı Bir Küçük Gün Işığı dizisinin başrollerinde Seray Kaya ve Berk Oktay yer alıyor.
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KONUSU
Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur.
Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır. Elif ve Fırat'ın yolu bir daha hiç ayrılmayacak şekilde kesişir.
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 36. BÖLÜM ÖZETİ
Sude bebeğini düşürür ama Fırat'a bundan bahsetmez. Sude, Elif'in evden ayrılmasına kafayı takar ancak Elif, Güneş olmadan konaktan ayrılmaz. Sude mecburen Elif ve Fırat'ın boşanma gününü beklemeye başlar. Fırat boşanmalarına rağmen Elif'e hala aşkla bakıyordur. Fulya ve Alper'in düğününde bir araya gelirler.
Sude, Fırat ve Elif'i son danslarını ederken görür ve ne yaparsa yapsın ikisini ayıramayacağını anlar. Elif, Sude'nin bebeğiyle ilgili şüphelenmeye başlar. Dila'nın psikolojisi iyice bozulur, çarptığı bakıcıyı öldürmeye yeltenir. Sude'nin hamile olmadığının ortaya çıkması an meselesiyken Sude bir karar verir. Peki, Fırat Elif'e kavuşabilecek midir?