CANLI İZLE | Camdaki Kız 79. bölüm
Camdaki Kız 79. bölümde; Laz Kızı Hayri’nin hayatına hızlı bir giriş yapıyor! Kanal D ekranlarından yayınlanan Camdaki Kız dizisi, 79. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak.
Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve başrollerini Burcu Biricik ile Cihangir Ceyhan'ın paylaştığı Camdaki Kız'ın 18 Mayıs Perşembe günü ekranlara gelecek olan 79. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...
CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulur.
Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.
CAMDAKİ KIZ 79. BÖLÜM ÖZETİ
Laz Kızı’nın Hayri’nin dükkana da hayatına da girişi hızlı olur. Hayri de Laz Kızı’ndan ilk görüşte etkilenir. Nalan ise Hayri’ye gece boyu ulaşamayınca onun için çok endişelenir ama Hayri onu bir bahaneyle yatıştırmayı başarır. Türkan; Hayri’den şüphelenir ama kimseye bir şey diyemez. Sedat ise tenis oynarken Berrin’le karşılaşır. Billur, Nalan’ın iyi olduğundan emin olmak ister ve onunla buluşur. Laz Kızı, Hayri’yi tekrar görmek isteyince Hayri, Nalan’a ve Türkan’a yalan söyler. Ancak Nalan ve Türkan’ın kebapçıya gelmesi işleri karıştıracaktır. Laz Kızı’nın ise Hayri’yi bırakmaya hiç niyeti yoktur.
CAMDAKİ KIZ GERÇEK HİKAYESİ NEDİR?
Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği projesi Camdaki Kız’ın ilk bölümü 8 Nisan Perşembe akşamı ekran macerasına başladı. Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Camdaki Kız" kitabında terapisini yürüttüğü gerçek bir çiftin hikayesinden uyarlanmıştır.