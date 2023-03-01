CANLI İZLE | Çöp Adam 12. bölüm
Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun üstlendiği Çöp Adam dizisi bu akşam ekranlara geliyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve Melek Gençoğlu ile Su Ersöz tarafından senaryoya çevrilen dizide Elçin Sangu Peri, Engin Altan Tamer karakterini canlandırıyor.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve Melek Gençoğlu ile Su Ersöz tarafından senaryoya çevrilen STAR TV'de yayınlanan Çöp Adam dizisi; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikâyesini konu alıyor.
Elçin Sangu tarafından canlandırılacak Peri karakteri bir banka müdürü. Engin Altan Düzyatan ise bir anda zengin olan Tamer Yılmaz isimli bir yazılımcıyı oynuyor.
YENİ BÖLÜM KONUSU
Tamer’e sürpriz yapmak isterken Berrin tarafından engellenen Peri, Tamer’in doğum gününü savaş alanına çevirir. Peri tüm gerçekleri haykırırken, Tamer’in ona inanmamasıyla yıkılır. Kızının yaşadığı şok nedeniyle öfkelenen Tamer, Peri’nin karşısına geçer ve ailesinden sonsuza dek uzak durmasını söyler.
Berrin kızına yaşattıklarından dolayı suçluluk duysa da sonunda ailesini geri kazandığı için mutludur. Dilber’in tereddütlerine rağmen Berrin’in kazandığı zaferden dolayı gurur duyan Meryem de yengesinin en büyük destekçisi olur.
Bu durum Selim tarafından terk edilen Ahu’nun işine gelmese de, otelde tanıştığı “zengin” bir yabancı onun için yeni bir umut ışığı olacaktır.
Kendini aklamaya çalışan Peri’nin denediği sıra dışı yollar Tamer’le yeniden karşı karşıya gelmesine neden olur. Peri’ye olan tutkusuna bir türlü söz geçiremeyen Tamer’in aklı Peri’nin ailesiyle ilgili gizli kalmış gerçekleri öğrenmesiyle iyiden iyiye karışır. Tüm çabalarına rağmen gerçekleri ortaya çıkaramayan Peri’nin pes ettiği noktada şans yüzüne güler. Bu sırada Tamer ise tüm bu yaşananlara bir çare bulmak için farklı bir yol denemeye karar vermiştir.
ÇÖP ADAM KONUSU
Beklenmedik bir şekilde büyük bir servete konan yazılımcı Tamer'in, bankacı Peri'yi kaçırarak mahzene kapatmasıyla başlayan hikaye büyük bir aşkla son bulacak. Peri'yi kapattığı yerde ona bir dünya yaratan Tamer'in saplantısı, zaman içerisinde duygusal bir bağa dönüşecek.