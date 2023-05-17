CANLI İZLE | Çöp Adam 21. bölüm
Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrollerde yer aldığı dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Çöp Adam son bölüm izle, Star Tv Çöp Adam yeni bölüm izle, 17 Mayıs Çarşamba Çöp Adam 21. bölüm full izle sorgulamaları yapıyor. Tüm merak edilenler haberimizde....
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 21. bölümünde neler yaşanacağı diziseverler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 21. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.
ÇÖP ADAM KONUSU
Beklenmedik bir şekilde büyük bir servete konan yazılımcı Tamer'in, bankacı Peri'yi kaçırarak mahzene kapatmasıyla başlayan hikaye büyük bir aşkla son bulacak. Peri'yi kapattığı yerde ona bir dünya yaratan Tamer'in saplantısı, zaman içerisinde duygusal bir bağa dönüşecek.
ÇÖP ADAM 21. BÖLÜM ÖZETİ
Tamer, Bülent ve İpek artık sorun çıkaramayacağı için bir nebze rahatlamıştır. Peri ise her şeyden habersiz, Tamer’in verdiği paranın onları durduramacağından endişelidir.
Berrin, Seko’yu kalmaya ikna etse de bu ilişki konusunda sadece Tamer’e karşı değil, en sevdiklerine karşı da savaş vermek zorunda kalacağı için gergindir. Peri ve Tamer, sonunda Ercü’nün amcasıyla tanışmaya giderler ancak hiç beklemedikleri bir manzarayla karşılaşırlar. Yavuz, Meryem ve Dilber, restoranda çalışmaya başlamanın heyecanındadır. Özellikle Dilber, mutfak konusundaki yeteneklerini öne çıkarmaya kararlıdır. Bu sırada Tamer, Meryem’i çok mutlu edecek bir davette bulunur.