CANLI İZLE: Doğanın Kanunu 2. Bölüm

Ay Yapım tarafından hayata geçirilen Doğanın Kanunu dizisinin senaryosu Barış Erdoğan ve İlker Arslan tarafından yazılıyor. Yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları oturuyor.

Yapımın geniş oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor: Alperen Duymaz (Yaman), Özge Yağız (Doğa), Hakan Yılmaz (Hulusi), Nur Yazar (Perihan), Seda Türkmen (Nesrin), Hülya Duyar (Adile), Onur Berk Aslanoğlu (Saffet), Bartu Zeytinci (Burak), Kübra Balcan (Vera), Olcay Yusufoğlu (Devin), Aziz Caner (Eren), Lara Aslan (Hediye), Yiğitcan Ergin (Mert), Yüksel Ünal (Kazım), Çağla Demir (Müjgan) ve Müttalip Müjdeci (Kamuran).

KAHRAMAN KİM: YAMAN MI MERT Mİ?

Doğa’yı Yaman kurtarıp kıyıya getirir, ancak Mert, Doğa’yı kendisi kurtarmış gibi bir algı yaratır. Hulusi ile Yaman’ın ilk karşılaşması gergin geçer. Çiftlik ahalisi, Hulusi’nin desteğini çekme ihtimali nedeniyle tedirgindir.

Yaşanan kaza sonrası Hulusi, Doğa’nın isteğini kabul ederek onu Fransa’ya göndermeye karar verir. Ancak Doğa’nın vereceği karar, başta Yaman olmak üzere herkesi şaşkına çevirecektir.

DOĞANIN KANUNU 2. BÖLÜM SAAT KAÇTA, NASIL İZLENİR?

Doğanın Kanunu, 2. bölümüyle 17 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00’de Star ekranlarında yayınlanacak.

DOĞANIN KANUNU 2. BÖLÜM İZLE