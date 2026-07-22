CANLI İZLE: Doğanın Kanunu 7. bölüm

Televizyon ekranlarının sevilen yapımlarından Doğanın Kanunu dizisinin yeni bölüm yayın bilgileri netleşti. Seyircilerin heyecanla beklediği 7. bölüm, 22 Temmuz Çarşamba akşamı Star TV kanalında yayınlanacak. İzleyiciler, kanalın yayın saatinde televizyon ekranlarından yeni bölümü canlı olarak takip edebilecek.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bölümde karakterleri bekleyen krizler gün yüzüne çıkıyor. Gizlediği geçmişinin ortaya dökülmesiyle büyük bir sarsıntı yaşayan Yaman, Doğa ile sadece profesyonel ve mesafeli kalmak şartıyla çiftliğe dönme kararı alıyor. Aynı esnada çiftliğe, Doğa'nın ikna çabalarıyla Muzaffer ve Semra adında iki yeni müşteri giriş yapıyor. Ancak bu ikilinin aslında gizli bir planı bulunuyor. Babalarının mirasının Hulusi Arcalı tarafından gasp edildiğini savunan Muzaffer ve Semra, intikam almak amacıyla çiftliğe sızarak yeni bir mücadelenin fitilini ateşliyor.

Dizinin ekrana gelen son bölümünde, Doğa ve Yaman arasındaki ilişkide önemli gelişmeler yaşanmıştı. Doğa, Yaman'ın kendisine neden öfke duyduğunu öğrenince onunla çatışmak yerine empati kurma yoluna gitti. Çiftliğin yönetimini üç günlüğüne devralan Doğa, bu fırsatı hem Yaman'la arasındaki gerginliği azaltmak hem de kendi fikirlerini uygulamak için kullandı. Fakat sahili değerlendirmeye yönelik yaptığı plan, kasabanın yerleşik değerleri ile modern işletme anlayışı arasında yeni bir gerginliğe neden oldu. Keçilik Çiftliği'nde herkes kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmeyi sürdürdü. Mert, çiftlik arazisiyle ilgili kurduğu planlara devam ederken, Nesrin ise Saffet'e ait hisseleri elden çıkarmak için kolları sıvadı. Karakterler arasındaki ilişkilerde de hareketlilik hakimdi. Burak ile Vera arasındaki yakınlaşma göze çarparken, Hulusi ve Perihan'ın geçmişte yarım kalan aşkı yeniden gündeme geldi. Tüm bu karmaşanın ortasında Yaman'ın, Doğa'nın can düşmanı olan Müge ile paylaştığı sır ise çiftlikteki dengeleri baştan aşağı değiştirdi.

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