CANLI İZLE: Doğanın Kanunu dizisi bu akşam başlıyor: İşte oyuncu kadrosu ve konusu

Başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yağız’ın paylaştığı yeni sezon dizisi "Doğanın Kanunu" bu akşam izleyici karşısına çıkıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
CANLI İZLE: Doğanın Kanunu dizisi bu akşam başlıyor: İşte oyuncu kadrosu ve konusu
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Televizyon ekranlarının yeni yapımı Doğanın Kanunu'nun yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ile Beste Sultan Kasapoğulları oturuyor. Dizinin senaryosu ise Barış Erdoğan ve İlker Arslan tarafından kaleme alındı. Yayın hayatına başlayan diziye dair izleyicilerin en çok araştırdığı konuların başında ise çekimlerin nerede yapıldığı ve mekan tercihleri geliyor.

Doğanın Kanunu’nun oyuncu kadrosunda; Alperen Duymaz (Yaman), Özge Yağız (Doğa), Hakan Yılmaz (Hulusi), Nur Yazar (Perihan), Seda Türkmen (Nesrin), Hülya Duyar (Adile), Onur Berk Aslanoğlu (Saffet), Bartu Zeytinci (Burak), Kübra Balcan (Vera), Olcay Yusufoğlu (Devin), Aziz Caner (Eren), Lara Aslan (Hediye), Yiğitcan Ergin (Mert), Yüksel Ünal (Kazım), Çağla Demir (Müjgan) ve Müttalip Müjdeci (Kamuran) yer alıyor.

DOĞANIN KANUNU CANLI İZLE

DOĞANIN KANUNU DİZİSİ KONUSU

İdealist mühendis Yaman, hayatının en önemli mülakatı için gittiği holdingde patronun kızı Doğa tarafından aşağılanınca, yaşadığı derin hayal kırıklığının ardından hayatını karartan trajik bir kazanın kurbanı olur. Beş yıl sonra kader, onları hiç beklemedikleri bir şekilde yeniden karşı karşıya getirecektir. Girdiği her işi batıran Doğa ise yeni projesi için Paris'e gitmeye hazırlanırken, babası Hulusi, kızına hayatın gerçeklerini öğretmek amacıyla onu yatırımcısı olduğu organik tarım çiftliğine gönderir. Çiftliğin yönetiminde ise artık bambaşka birine dönüşmüş olan Yaman vardır.

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