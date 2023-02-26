CANLI İZLE | Ego 2. bölüm izle
FOX TV ekranlarında 5 Şubat günü izlecilerle buluşan Ego dizisinin ilk bölümü bugün başladı. Diziseverler, yeni dizisinin canlı izleme linkini araştırıyor. İşte Ego dizisi ilk bölüm canlı izleme linki...
Başrollerinde Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk'un yer aldığı Erkeğe Güven Olmaz dizisi Fox Tv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ego'nun yeni bölümü ekranlara geldi.
EGO YENİ BÖLÜM KONUSU
Sibel’in teklifinin şokuyla alt üst olan Erhan için karar zamanıdır. Bir yanda bütün dünyası olan Elif… Diğer yanda düştüğü çukurdan çıkmasını sağlayacak olan Sibel’in teklifi… Erhan istemese de Sibel’in teklifini kabul etmek zorunda kalır.
Erhan ve Sibel Antalya’da yaşadıkları gizemli üç gün sonunda İstanbul’a dönerler. Sibel, namı değer ‘Buzlar Kraliçesi ‘ Antalya lansmanında büyük sükse yapmıştır ve bütün moda dünyası Sibel’in başarısını konuşmaktadır. Fakat Sibel’in mutluluğu uzun sürmez çünkü Antalya’da yaşadıklarını bilen biri daha vardır… Sibel hem kariyerini, hem de ailesinin güvenini; Erhan ise Elif’i sonsuza dek kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırlar. Bu sırada Tuncay da zorlu bir sınav vermektedir. Bir oğlu olduğunu ailesine nasıl açıklayacaktır? Öte yandan tüm yaşadıklarından Sibel’i sorumlu tutan Elif, ne olursa olsun Sibel’den intikam almaya kararlıdır.
EGO OYUNCU KADROSU
Fox Tv'nin yeni dizisi Erkeğe Güven Olmaz'ın oyuncu kadrosunda Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Ahmet Kayakesen, Rüya Helin Demirbulut, Hülya Gülşen Irmak, Derya Beşerler, Can Adalıer, Emirhan Dönmez, Tuna Orhan, Naz Sayıner, Ahmet Şeninak ve Erdal Küçükkömürcü gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
EGO DİZİSİ KONUSU NE?
Elif'le (Rüya Helin Demirbulut) Erhan (Alperen Duymaz) birbirlerini çok seven nişanlı bir çifttir ve hayattan en büyük beklentileri evlenip, mutlu bir yuva kurmaktır. Yaşantılarının rutini, Erhan'ın trajik aldanışı ile bozulur ve Erhan, ödenmesi çok güç bir borç yüküyle karşı karşıya kalır.