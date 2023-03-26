CANLI İZLE | Ego 6. bölüm

EGO KONUSU

Elif'le (Rüya Helin Demirbulut) Erhan (Alperen Duymaz) birbirlerini çok seven nişanlı bir çifttir ve hayattan en büyük beklentileri evlenip, mutlu bir yuva kurmaktır. Yaşantılarının rutini, Erhan'ın trajik aldanışı ile bozulur ve Erhan, ödenmesi çok güç bir borç yüküyle karşı karşıya kalır.