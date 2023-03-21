CANLI İZLE | Gecenin Ucunda 21. bölüm
Barış Erçetin'in yönettiği ve Neslihan Atagül ile Kemal Doğulu'nun başrollerini paylaştığı Gecenin Ucunda, yeni bölümüyle 21 Mart Salı günü seyircisi ile buluşacak. Star TV ekranlarının başarılı yapımları arasında olan ve etkileyici konusuyla dikkat çeken dizinin linki araştırılıyor.
Nazlı’nın gerçek yüzünü Kazım’a göstermek için uğraşan Macide’nin başarıya ulaşmasına çok az kalmıştır.
STAR TV ekranlarda her Çarşamba günleri saat 20.00'de yeni bölümleri ile ekranlara gelen Gecenin Ucunda dizisi yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Diziyi takip edenler, "Gecenin Ucunda yeni bölüm canlı izle, Gecenin Ucunda yeni bölüm izle ve fragman izle" şeklinde internette araştırmalara başladı. İşte Gecenin Ucunda yeni bölüm izleme linki...
GECENİN UCUNDA KONUSU
"Gecenin Ucunda", iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide'nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.
Işık ailesinin pamuk ipliğine bağlı dengeleri, Neslihan Atagül Doğulu'nun hayat verdiği Macide'nin gelişiyle bozulacak.
GECENİN UCUNDA 21. BÖLÜM ÖZETİ
Macide ve Nejat, el ele verip Nazlı’nın gerçek yüzünü ortaya çıkarmıştır. Kazım ise Nazlı’nın yaptıklarını öğrenince çok öfkelenmiştir. Nermin’i saklamasının yanı sıra, Şermin ve Cihangir’in videosunu ifşa edenin Nazlı olduğunu artık herkes bilmektedir. Macide olan biten her şeyin sonuçlarıyla boğuşurken Kazım tüm odağını Nejat’ın üzerine çevirmiştir. Onun Macide’ye aşık olduğundan neredeyse emin olan Kazım, Nejat’ı hayatlarından söküp atmak için elinden geleni yapacaktır.
GECENİN UCUNDA OYUNCU KİMLER?
Yönetmenliğini Barış Erçetin üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür'a ait 'Gecenin Ucunda'nın oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.