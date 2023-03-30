CANLI İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi 33. bölüm

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 33. BÖLÜM ÖZETİ

Sadi, Servet ve tepesindeki isimleri yakalamak için Yörük lakabı ile yeraltı dünyasının yeniden içine girdi. Songül ise Sadi’nin bu yaptıklarından habersizce Servet ve yanındaki adamı Yörük’ün peşinde düştü.

Sadi, Ankara ve İstanbul yeraltı dünyası arasında uzlaşmayı sağlarken Servet’le de bir anlaşma yaptı. Servet, Yedi Emin ile birlikte çalışmaya başlayarak eski gücüne kavuşmayı düşündü. Sadi ise Yörük kod adıyla Servet’in yanında yer alarak içeriden ona ve tepesindeki isimlere ulaşmak için büyük bir adım attı. Ancak Sadi bu planı başsavcı ile arasında gizli tutup Songül'den saklamak zorunda kaldı. Kıvanç’ın hem doktoru hem de arkadaşı Sinan’ın hastaneye yaptığı beklenmedik ziyaretle Derya, Kıvanç’ın hastalığını öğrendi. Diğer yanda Asuman ise Derya’nın arkasından Mert’i ablasına karşı doldurmaktan geri durmadı.