CANLI İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi 34. bölüm
Show TV'nin sevilen dizilerinden Gelsin Hayat Bildiği Gibi, perşembe saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin son bölümünden beri meraklı bekleyiş içine giren seyirciler, Sadi ve Songül'ün yeni bölümde neler yapacağını heyecan içinde bekliyordu.
Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 6 Nisan Perşembe saat 20.00'de, 34. bölümünyle ekranlara gelecek. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 34. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyorlardı. Arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 34. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı..
GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ KONUSU
Derya, yıllar önce zorunlu hizmetini bir askeri hastanede yaparken tanıştığı Sadi Payaslı ile büyük aşk yaşarken, Payaslı'nın bir veda mektubu bırakarak sırra kadem basmasıyla büyük hayal kırıklığı yaşamış bir kadın. Sadi Payaslı ile yeniden yollarının kesişmesi ise yıllardır gizlenen sırların ortaya dökülmesine neden olacak! Sadi Payaslı ise asla unutamadığı sevgilisi Derya'yla karşılaşınca hayatı iyice kördüğüme dönecek.
Kirli geçmişini ardında bırakıp polisle yaptığı işbirliği sonucunda coğrafya öğretmeni olarak yeni bir hayata başlayan Sadi Payaslı ve atandığı Karabayır Lisesi'nde tanıştığı, yolu ıslahevinden geçmiş ve kendilerine verilen ikinci şansı kullanmak isteyen beş gencin çarpıcı hikayesini anlatacak dizi için geri sayım sürüyor.
GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 34. BÖLÜM ÖZETİ
Derya yaşadığı zor anları geride bırakmaya çalışırken başta Mert olmak üzere tüm sevdikleri yanında olmaya çalışır.
Asuman, Derya’nın acı çektiği her durumdan zevk alırken Kıvanç’la yaptığı konuşma sayesinde Derya’nın hayatındaki dengeleri değiştirecek yeni bir kozun sahibi olur. Derya’nın yanında olmak isteyen Songül’ün karşısına da yine Asuman çıkar. Can’ın dolandırıldığını öğrenen Sadi, dolandırıcıyla tanışmak için Yaver’le birlikte bir plan yapar ve istediğini elde eder. Aylin’in babasıyla yaptığı görüşme eski defterlerin açılmasına neden olur. Araz, eski ailesine ulaşmak için tehlikeli durumlara giren Aylin’i yalnız bırakmazken Mert ise Kıvanç’ın peşine düşer.