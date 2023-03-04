CANLI İZLE | Gönül Dağı 87. bölüm

YENİ BÖLÜM KONUSU

Amcaoğulları hayallerine bir adım daha yaklaşır. Bilişim Vadisi'ni kurmak için kolları sıvayan amcaoğulları, beklemedikleri bir engelle karşılaşır. Taner, inşaatının durmaması için ne yapacaktır? Selma, Divane'nin kızına kavuşabilmesi için ipuçlarının peşindedir. Dursun Çavuş'a ulaşmaya çalışan Selma, sırrı bilen tek kişinin tanıdığı biri olduğunu öğrenir. Selma, gerçekleri öğrenecek midir? Nikahın son anda iptal olmasını hazmedemeyen Yasemin, Kaya Ailesi'ni rahatsız etmeye devam eder. Taner'in Yasemin'e tepkisi ne olacaktır? Define yüzünden hapse giren Hüseyin ve Muammer'i burada zorlu günler beklemektedir. Koğuşun ağası ve diğer mahkumlar tarafından zor zamanlar yaşayan ikili, içlerinde bulundukları tehlikeli durumdan kurtulabilecek midir?