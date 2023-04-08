CANLI İZLE | Gönül Dağı 92. bölüm

Gedelli Kasabası'nda Ramazan ayı devam ederken Taner'in aklına yeni bir icat gelir. Amcaoğulları arasında bu yeni icat fikri farklı karşılanır. Taner'in icat denemesi nelere sebep olacaktır? Selma kendisiyle ilgili bir şeyleri fark eder. Bu durum birisinin dikkatinden kaçmaz. Selma'nın bu hallerini kim fark edecektir? "Küçük Garip" olarak tanınan Garip'in gerçek ailesi ortaya çıkmıştır. Bu durum Selami ve Keriman'ı endişelendirir. Selami'ye beklenmedik bir haber gelir. Selami'yi ne beklemektedir?