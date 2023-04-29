CANLI İZLE | Gönül Dağı 95. bölüm

GÖNÜL DAĞI 95. BÖLÜM ÖZETİ

Gedelli'de bayram sevinci devam ederken, Kenan ve Elif'in düğünü gerçekleşecektir. Amcaoğulları düğünün kusursuz olması için kolları sıvar. Ancak Kenan'ın üvey kardeşinin kasabaya gelmesiyle tehlikeler de peşinden gelmiştir. Barış yerine kim tehlikeye düşecektir? Barış'ın abisine düğün hediyesi ne olacaktır? Selma, babasının evine tekrar dönmesinden dolayı üzgündür. Selma babasını dönmeye ikna edebilecek midir? Düğünde Yaşar ve Sefer, Süslü Badegül için mani atışmasına durur. Atışmayı kim kazanacaktır?