CANLI İZLE | Güzel Günler 23. bölüm
Saliha’nın evden ayrılışı ailede bomba etkisi yaratır. İşte Güzel Günler 23. bölüm canlı izleme linki...
SHOW TV ekranlarında her Pazar günleri saat 20.00'de yayınlanan Güzel Günler dizisi bu akşam da izleyici karşısına çıkıyor. Diziseverler ve diziyi takip edenler, "Güzel Günler yeni bölüm canlı izle, Güzel Günler yeni bölüm ve fragman izle" şeklinde internette araştırmalara başladı. İşte Güzel Günler yeni bölüm, Güzel Günler 23. bölüm canlı izleme linki...
GÜZEL GÜNLER 23. BÖLÜM ÖZETİ
Ailenin krizlerle başlayan günü, kına gecesi ve damat tarafının kendini içinde bulduğu bir kostüm partisiyle sonlanır. Altan ve Atakan’ın düğünü ise hiç beklenmeyen olaylarla birlikte yeni başlangıçlara da ev sahipliği yapacaktır.
GÜZEL GÜNLER KONUSU
Selma bütün çıkar yolların tükendiğini düşündüğü bir anda ona kalan mirası alabilmek için Van'dan İstanbul'a gelir. Altında babasından kalma hurda arabası, yanında varı-yoğu kardeşi Leylim'le birlikte. Mirası alabilmek için tek şart, mirasın diğer ortağı, eski aşkı Mihran'ı bulmaktır.
Mirası alabilmek için tek şart, mirasın diğer ortağı, eski aşkı Mihran'ı bulmaktır. Onunla aynı gün doğan, daha doğdukları gün birbirlerini büyük bir aşkla sevecekleri kehanet edilen, Selma'nın günah keçisi ilan edildiği yangının ardından İstanbul'a göçen Mihran.
Selma, İstanbul'da Mihran'ı bulur. Böylece sadece Selma ve Mihran'ın değil, Mihran'ın barista kuzeni Atakan'ın, Atakan'ın platonik aşkı boksör Altan'ın, Mihranların büyük ve neşeli ailesinin; teyzesi menemenci Kıymet, kuzeni Füsun, annesi Saliha, Kıymet'in eli-kolu Feyyaz ve ezeli rakibi Hakim'in hayatı da değişmiş olur.