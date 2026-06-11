CANLI İZLE: Halef: Köklerin Çağrısı sezon finali

Halef: Köklerin Çağrısı dizisi, Serhat ve Yıldız'ın evlilik yolculuğunda yaşanan gelişmeler ve karakterlerin aldığı sarsıcı kararlarla sezon finali yapıyor. Akif'in intikam hazırlığı, Aşır'ın kritik seçimi ve Ziyan'ın hamlelerinin ekrana geleceği bölüm, bu akşam ekranlarda olacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
CANLI İZLE: Halef: Köklerin Çağrısı sezon finali
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Başrollerini İlhan Şen (Serhat Yelduran), Aybüke Pusat (Melek) ve Biran Damla Yılmaz'ın (Yıldız) paylaştığı iddialı yapım Halef: Köklerin Çağrısı, sarsıcı gelişmelerin ve alınan kritik kararların damga vuracağı 35. bölümüyle sezon finali yapıyor.

Serhat ve Yıldız'ın evlilik yolculuğunda yaşanan gelişmeler, Akif'in intikam hazırlığı, Aşır'ın kritik seçimi ve Ziyan Ağa'nın hamlelerinin ekrana geleceği nefes kesici bölüm, bu akşam saat 20.00'de NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

MELEK VE BEBEĞİ BÜYÜK TEHLİKEYLE KARŞI KARŞIYA

Serhat ve Yıldız’ın evlenmelerinin önündeki engeller, sancılı bir sürecin ardından birer birer ortadan kalktı. İkili, çıktıkları zorlu yolda adım adım mutlu sona taşınırken, Melek bu birlikteliği engellemek amacıyla son kozunu oynuyor. Ancak Melek'in yapacağı bu hamle, hem kendisini hem de karnındaki bebeğini büyük bir tehlikenin içine sürüklüyor. Bu durum, Melek'in de annesi Sevde gibi mağarada doğum yapmak zorunda kalıp kalmayacağı ihtimalini gündeme getiriyor.

Hamile eşiyle birlikte konaktan kovulan Akif cephesinde hareketli saatler yaşanıyor. İçindeki öfkeyle hareket eden Akif, büyük düğüne gölge düşürecek bir hamlenin peşine düşüyor. Akif'in intikam amacıyla yapacağı bu plan sonucunda düğün günü yaşanacaklar, kimsenin tahmin edemeyeceği sonuçlar doğuracak.

Kordağlı Konağı’nın gündemi ise tamamen farklı ve sarsıcı gelişmelere sahne oluyor. Oğlunun amansız hastalığı neticesinde tamamen yıkılan Aşır, hayatının en kritik ve geri dönülemez kararının eşiğine geldi. Aşır'ın, oğlunun hayata tutunabilmesi adına Nida ile yeni bir çocuk yapma yolunu seçip seçmeyeceği sezon finalinde netlik kazanacak.

Öte yandan Ziyan, Aşır ile aralarındaki bitmek bilmeyen güç savaşında sınırları zorluyor. Güç mücadelesi kapsamında önce Meryem’i boşayan Ziyan, ardından kendine yeni bir halef var etmek amacıyla şaşırtan bir hamleyle yeni bir kadına yönelerek harekete geçiyor.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI CANLI İZLE

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