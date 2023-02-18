CANLI İZLE | Kardeşlerim 79. bölüm canlı izle

Akif, Ömer'i söylediklerine inandırmayı başarırken, Asiye'nin evden kovduğu Ömer çok üzgün ve çaresiz bir haldedir. Hayalleri yıkılan Şengül, kendisine sinsi hamleler yapmaya devam eden Gönül'le yeniden karşı karşıya gelirken; Tolga ve Oğulcan da, Zehra'nın zorla evlendirilmesine engel olacak bir çözüm bulmaya çalışmaktadır. Ayla'nın yaptığı acımasız girişim, Şengül ve Orhan'ı şoke ederken, Ömer kafasındaki soru işaretlerini çözmek için, hiç beklenmedik bir hamle yapar.