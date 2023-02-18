CANLI İZLE | Kardeşlerim 79. bölüm canlı izle
Bu akşam ekranlarda olan Kardeşlerim dizisi yeni bölüm canlı izle ekranı ile izleyenlerinin gündemine geliyor. İşte ATV ile Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle linki...
ATV ekranlarında her Cumartesi günleri saat 20.00'de yayınlanan Kardeşlerim dizisi bu akşam da izleyiciler ile buluşuyor. Diziseverler ve diziyi sıkı takip edenler, "Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle, Kardeşlerim yeni bölüm ve fragmanı izle" şeklinde internette araştırmalara başladı. İşte Kardeşlerim dizisi yeni bölüm canlı izleme linki...
Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kardeşlerim dizisi her hafta cumartesi akşamı ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümünde; Ataman Koleji'nde yaşanan yeni dönem heyecanı, okula gelen yeni öğrencilerle beraber daha da artıyor.
YENİ BÖLÜM KONUSU
Akif, Ömer'i söylediklerine inandırmayı başarırken, Asiye'nin evden kovduğu Ömer çok üzgün ve çaresiz bir haldedir. Hayalleri yıkılan Şengül, kendisine sinsi hamleler yapmaya devam eden Gönül'le yeniden karşı karşıya gelirken; Tolga ve Oğulcan da, Zehra'nın zorla evlendirilmesine engel olacak bir çözüm bulmaya çalışmaktadır. Ayla'nın yaptığı acımasız girişim, Şengül ve Orhan'ı şoke ederken, Ömer kafasındaki soru işaretlerini çözmek için, hiç beklenmedik bir hamle yapar.
KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI
Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk).