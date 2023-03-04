CANLI İZLE | KARDEŞLERİM 80. BÖLÜM

Bu akşam ekranlarda olan Kardeşlerim dizisi yeni bölüm canlı izle ekranı ile izleyenlerinin gündemine geliyor. İşte ATV ile Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle linki...

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CANLI İZLE | KARDEŞLERİM 80. BÖLÜM - Resim: 1 1 5

ATV ekranlarında her Cumartesi günleri saat 20.00'de yayınlanan Kardeşlerim dizisi bu akşam da izleyiciler ile buluşuyor. Diziseverler ve diziyi sıkı takip edenler, "Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle, Kardeşlerim yeni bölüm ve fragmanı izle" şeklinde internette araştırmalara başladı. İşte Kardeşlerim dizisi yeni bölüm canlı izleme linki...

CANLI İZLE | KARDEŞLERİM 80. BÖLÜM - Resim: 2 2 5

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kardeşlerim dizisi her hafta cumartesi akşamı ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümünde; Ataman Koleji'nde yaşanan yeni dönem heyecanı, okula gelen yeni öğrencilerle beraber daha da artıyor.

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KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI


Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk).

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YENİ BÖLÜM KONUSU

Akif kazayı lehine çevirmek istiyor! "Gerçek kardeşlik paylaşılan acıda başlar." Yaptığı kazada yaralanan Akif, hızla hastaneye kaldırılırken, Şevval de başından ayrılmaz. Sarp ve Ömer tartışması yüzünden köfte tezgâhları dağılan Oğulcan, Ömer'e karşı tavır alırken, Akif başına gelen kazayı, kendi yararına çevirmek için kolları sıvar. Zehra, abisi Şeref tarafından, acımasız bir şekilde köşeye sıkıştırılır. Afra ve Oğulcan cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Ayla'nın Şengül'e yaptığı son hamle, tüm Eren ailesini şoke eder.