CANLI İZLE | Kardeşlerim 89. bölüm

Aylaların evine tam anlamıyla yerleşip, daha ilk günden Berk'le sorunlar yaşamaya başlayan Elif için, yeni okulu Ataman Koleji'nde de durum farksızdır. Öğrendiği bir takım sarsıcı gerçekler, Oğulcan'ı çok sıkıntılı bir açmazın içine sürükler. Akif, kendini yeniden Nebahat'e affettirmenin peşine düşer.