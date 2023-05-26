CANLI İZLE | Kızılcık Şerbeti 27. bölüm
Oyuncu kadrosuyla ve konusuyla izleyicilerin büyük beğenisini kazanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 27. bölümü 26 Mayıs Cuma günü yayınlanıyor. Kızılcık Şerbeti dizisinin 27. bölümünde heyecan yine doruğa çıkarken "Kızılcık Şerbeti 27. bölüm izle" şeklinde araştırılıyor.
Yeni sezonda SHOW TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi isimleri buluşturan dizi, oyuncu kadrosu kadar konusuyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
Kızılcık Şerbeti dizisi 27. bölümüyle ekranlara geliyor. Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 27. yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında "Kızılcık Şerbeti 27. bölüm izle", "Kızılcık Şerbeti 27. bölüm İZLE, Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm TEK PARÇA FULL İZLE! aramaları yapıyor. İşte Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 27. yeni bölümüyle ilgili bilgiler...
KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?
İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır.
Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar.
Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi oldukça muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.
KIZILCIK ŞERBETİ 27. BÖLÜM ÖZETİ
Ömer, Kayhan’a fırsat vermeden ondan önce davranıp Metehan’ın oğlu olmadığı sırrını afişe etmek zorunda kalmıştır. Bu gerçek Metehan’ı özellikle aldatıldım duygusuyla mutsuz ederken, herkes için de büyük bir sürpriz olmuştur.
Ömer oğluyla arasını düzeltmeye çalışırken, Kayhan Metehan’ı kendi tarafına çekmek derdindedir. Nursema ve Umut izinli olarak ilk kez buluşurlarsa da tesadüf aynı mekanda olan eski kayınpederin varlığıyla rahatsız olurlar. Nilay’ın marangozu onu dolandırarak kaçmış ve Nilay’a bir papağan bırakmıştır. Nilay papağanı eve gizlice sokup odasında barındırmaya çalışsa da kısa sürede tüm ev halkı varlığından haberdar olacak ve aile içi ufak atışmalar yaşanacaktır.