CANLI İZLE | Kızılcık Şerbeti 28. bölüm
Oyuncu kadrosuyla ve konusuyla izleyicilerin büyük beğenisini kazanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 28. bölümü 2 Haziran Cuma günü yayınlanıyor. Kızılcık Şerbeti dizisinin 28. bölümünde heyecan yine doruğa çıkarken "Kızılcık Şerbeti 28. bölüm izle" şeklinde araştırılıyor.
Yeni sezonda SHOW TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi isimleri buluşturan dizi, oyuncu kadrosu kadar konusuyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
Kızılcık Şerbeti dizisi 28. bölümüyle ekranlara geliyor. Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 28. yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında "Kızılcık Şerbeti 28. bölüm izle", "Kızılcık Şerbeti 28. bölüm İZLE, Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm TEK PARÇA FULL İZLE! aramaları yapıyor. İşte Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 28. yeni bölümüyle ilgili bilgiler...
KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?
İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır.
Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar.
Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi oldukça muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.
KIZILCIK ŞERBETİ 28. BÖLÜM ÖZETİ
Abdullah bu ilişkinin devam etmemesi konusunda net bir tavır takınacaktır ki bu da aslında Fatih’in yapmak istediği ve bunun için çabaladığı ancak Aylin’in türlü oyunlarla asla izin vermediği bir durumdur. Fatih olayı toparlamaya çalışırken tek derdi hiçbir şey bilmediğini sandığı Doğa’nın konuyu öğrenmemesidir.
Mustafa’nın babasına kızıp ondan habersiz yarışma programına katılmasıyla başlayan olaylar Abdullah’ın ne kadar öngörülü olduğunu bir kez daha gösterecektir. Kıvılcım ve Ömer’in baş başa çıkacakları kısa tatilleri ikisi için de bir nefes olacaktır. Nursema ve Umut’un nikahı her iki aileye de mutluluk verirken, nikah sonrası yapılan düğün yemeğinde Alev’in fütursuz davranışları Pembe ve Abdullah’ı karşı karşıya getirecektir.